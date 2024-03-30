В чотирьох областях впроваджено екстрені відключення світла через російські атаки

Аварійно відключені споживачі у Дніпропетровській, Полтавській, Сумській та Донецькій областях

Відключення світла (Ілюстративне фото - Сумиобленерго)

У чотирьох областях – Дніпропетровській, Полтавській, Сумській та Донецькій – ввечері 30 березня запроваджено екстрені відключення світла. Про це повідомили обласні військові адміністрації та пресслужба ДТЕК.

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Так, ввечері стало відомо, що через ворожі обстріли за розпорядженням Укренерго на Донеччині починають застосовуватись стабілізаційні відключення. Графіки – тут.

"Робимо все можливе, щоб повернути світло в оселі українців", – запевнили у ДТЕК.

Через наслідки обстрілів екстрені відключення почалися і на Дніпропетровщині.

Глава Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що в області знову застосовані графіки аварійного відключення через дефіцит обсягу генерації. Наразі тимчасово без світла залишається 71 юридична особа.

Сумська ОВА теж повідомила, що за вказівкою Укренерго у зв’язку з атакою російських військових на енергетику України в області введені графіки аварійних відключень – наразі аварійно відключені споживачі сьомої, восьмої і дев'ятої черг.