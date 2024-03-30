В чотирьох областях впроваджено екстрені відключення світла через російські атаки
У чотирьох областях – Дніпропетровській, Полтавській, Сумській та Донецькій – ввечері 30 березня запроваджено екстрені відключення світла. Про це повідомили обласні військові адміністрації та пресслужба ДТЕК.
Так, ввечері стало відомо, що через ворожі обстріли за розпорядженням Укренерго на Донеччині починають застосовуватись стабілізаційні відключення. Графіки – тут.
"Робимо все можливе, щоб повернути світло в оселі українців", – запевнили у ДТЕК.
Через наслідки обстрілів екстрені відключення почалися і на Дніпропетровщині.
Глава Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що в області знову застосовані графіки аварійного відключення через дефіцит обсягу генерації. Наразі тимчасово без світла залишається 71 юридична особа.
Сумська ОВА теж повідомила, що за вказівкою Укренерго у зв’язку з атакою російських військових на енергетику України в області введені графіки аварійних відключень – наразі аварійно відключені споживачі сьомої, восьмої і дев'ятої черг.
- Віялових відключень світла через дефіцит електроенергії в Україні не було з лютого 2023 року.
- В березні 2024 року Росія активізувала удари по енергетичній інфраструктурі, щоб знову занурити Україну в блекаут.
- 29 березня диспетчерський центр Укренерго був вимушений застосувати графіки аварійних відключень у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській областях.