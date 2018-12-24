В декабре 17 народных депутатов ни разу не проголосовали - КИУ

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В декабря 61 депутат пропустил 90% голосований в Верховной Раде. Такую статистику опубликовал Комитет избирателей Украины.

Половину голосований пропустили 252 народных депутатов.

Реклама

17 политиков ни разу за месяц не проголосовали - это Евгений Мураев, Семен Семенченко, Денис Омельянович, Николай Фролов, Юрий Солод, Глеб Загорий, Роман Зварич, Петр Сабашук, Игорь Шкиря, Виталий Чепинога, Дмитрий Ярош.

Также не голосовали депутаты-беглецы: Евгений Бакулин, Сергей Клюев и Александр Онищенко.

Ряд известных депутатов за месяц проголосовали только несколько раз: Дмитрий Добкин, Михаил Поплавский, Андрей Билецкий, Вадим Рабинович, Константин Жеваго, Виталий Куприн, Наталья Королевская, Сергей Левочкин и Михаил Добкин.

При этом Виктора Пинзеник был на всех голосованиях, а Михаил Бондарь и Иван Спориш - на 99%.

В декабре в парламенте было 12 пленарных заседаний, на которых были 335 голосований.

Ранее КИУ назвала самым неэффективным депутатом Евгения Мураева - он подал 160 законопроектов и ни один из них не стал законом.