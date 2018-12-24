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24.12.2018, 14:59

В декабре 17 народных депутатов ни разу не проголосовали - КИУ

В декабре 17 народных депутатов ни разу не проголосовали - КИУ - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Больше половины депутатов пропустили половину голосований в Верховной Раде

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В декабря 61 депутат пропустил 90% голосований в Верховной Раде. Такую статистику опубликовал Комитет избирателей Украины. 

Половину голосований пропустили 252 народных депутатов. 

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17 политиков ни разу за месяц не проголосовали - это Евгений Мураев, Семен Семенченко, Денис Омельянович, Николай Фролов, Юрий Солод, Глеб Загорий, Роман Зварич, Петр Сабашук, Игорь Шкиря, Виталий Чепинога, Дмитрий Ярош.

Также не голосовали депутаты-беглецы: Евгений Бакулин, Сергей Клюев и Александр Онищенко

Ряд известных депутатов за месяц проголосовали только несколько раз: Дмитрий Добкин, Михаил Поплавский, Андрей Билецкий, Вадим Рабинович, Константин Жеваго, Виталий Куприн, Наталья Королевская, Сергей Левочкин и Михаил Добкин

При этом Виктора Пинзеник был на всех голосованиях, а Михаил Бондарь и Иван Спориш - на 99%. 

В декабре в парламенте было 12 пленарных заседаний, на которых были 335 голосований. 

Ранее КИУ назвала самым неэффективным депутатом Евгения Мураева - он подал 160 законопроектов и ни один из них не стал законом. 

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Теги: верховная рада, депутат, КИУ, голосования
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