В деле о расстреле майдановцев в Хмельницком исчезла большая часть доказательств – адвокат

В деле об убийствах участников Майдана перед зданием СБУ в Хмельницком 19 февраля 2014 года исчезла большая часть доказательств. Об этом адвокат стороны потерпевших в этом деле Евгения Закревская сообщила в Facebook.

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По ее словам, об этом сказал прокурор во время одного из заседаний суда, где исследовался протокол осмотра места происшествия в день расстрела. К протоколу прилагается флешноситель с видеозаписью, но самой видеозаписи нет, сообщила Закревская.

"Суд спрашивает, почему? Прокурор Малашич: "К сожалению, данное уголовное производство длительное время расследовалось различными подразделениями военной прокуратуры, и когда это производство попало в Генеральную прокуратуру, большая часть доказательств, к сожалению, просто исчезла. Это и видео, и фото записи – приложения к протоколу и пули", – написала адвокат.

19 февраля 2014 года во время штурма здания областного управления СБУ ранили женщину (позже она скончалась в больнице) и застрелили одного из активистов. Несколько человек пострадали. Начальник областного управления СБУ Виктор Крайтор признал, что отдал приказ стрелять, он был задержан.

В июне 2018 года Генпрокуратура объявила о подозрении сотруднику СБУ в Хмельницкой области в превышении власти, которое сопровождалось насилием и применением оружия.

Вадим Ребрина

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