В Днепропетровской области обломки сбитой российской ракеты упали на предприятие

Фото: Днепропетровская ОВА

Противовоздушная оборона вечером 9 декабря сбила российскую ракету над Криворожским районом Днепропетровской области. Ее обломки упали на одно из местных предприятий, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.

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"Вечером [9 декабря] громко было в Криворожском районе. Работали наши защитники неба. Сбили ракету. Ее обломки повредили помещение одного из предприятий. Зацепили и два грузовика. Люди не пострадали", — рассказал он.

Лысак сообщил о сбитой ракете в 18:30 в субботу, а о последствиях рассказал утром в воскресенье.

Воздушные силы объявили тревогу в Днепропетровской области примерно в 17:50, а отбой дали только в 21:10.

В сводке Генерального штаба ВСУ сообщается, что за прошедшие сутки россияне запустили одну управляемую ракету Х-59 и ударный БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины ракету удалось уничтожить, а дрон не достиг своей цели.