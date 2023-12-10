В Днепропетровской области обломки сбитой российской ракеты упали на предприятие
Противовоздушная оборона вечером 9 декабря сбила российскую ракету над Криворожским районом Днепропетровской области. Ее обломки упали на одно из местных предприятий, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.
"Вечером [9 декабря] громко было в Криворожском районе. Работали наши защитники неба. Сбили ракету. Ее обломки повредили помещение одного из предприятий. Зацепили и два грузовика. Люди не пострадали", — рассказал он.
Лысак сообщил о сбитой ракете в 18:30 в субботу, а о последствиях рассказал утром в воскресенье.
Воздушные силы объявили тревогу в Днепропетровской области примерно в 17:50, а отбой дали только в 21:10.
В сводке Генерального штаба ВСУ сообщается, что за прошедшие сутки россияне запустили одну управляемую ракету Х-59 и ударный БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины ракету удалось уничтожить, а дрон не достиг своей цели.
- 8 декабря Зеленский собрал Ставку, на которой обсуждалось, как не дать России перехватить военную инициативу и еще больше закрепиться на оккупированной территории.