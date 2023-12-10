У Дніпропетровській області уламки збитої російської ракети впали на підприємство
Протиповітряна оборона ввечері 9 грудня збила російську ракету над Криворізьким районом Дніпропетровської області. Її уламки впали на одне з місцевих підприємств, повідомив голова обласної адміністрації Сергій Лисак.
"Ввечері [9 грудня] гучно було у Криворізькому районі. Працювали наші оборонці неба. Збили ракету. Її уламки пошкодили приміщення одного з підприємств. Зачепили й дві вантажівки. Люди не постраждали", – розказав він.
Лисак повідомив про збиту ракету о 18:30 в суботу, а про наслідки розказав уранці в неділю.
Повітряні сили оголосили тривогу в Дніпропетровській області приблизно о 17:50, а відбій дали лише о 21:10.
У зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомляється, що минулої доби росіяни запустили одну керовану ракету Х-59 та ударний БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України ракету вдалося знищити, а дрон не досяг своєї цілі.
- 8 грудня Зеленський зібрав Ставку, на якій обговорювалося, як не дати Росії перехопити воєнну ініціативу і ще більше закріпитися на окупованій території.