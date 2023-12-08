Президент Володимир Зеленский провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача щодо ситуації на всіх напрямках фронту. Про це він розповів у вечірньому відеозверненні, наголосивши, що зараз важливо не дати окупантам перехопити ініціативу і укріпитись.

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Він повідомив, що на Ставці щодо оперативної ситуації доповідали головкомандувач ЗСУ Валерій Залужний і командувачі за напрямками.

"Купʼянськ, Лиман та всі донецькі напрямки, південь. Я дякую всім солдатам і командирам за стійкість, відвагу. Завдання нашої держави – і зараз, узимку, хоч би як це було складно, – проявляти силу й не давати ворогу перехопити ініціативу, не давати їм укріпитися", – сказав президент.

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Коментуючи сьогоднішні чергові ракетні удари РФ, Зеленський заявив, що Україна "максимально активно" працює з партнерами заради посилення протиповітряної оборони.

"Продовжуємо цю роботу й зараз – майже кожен тиждень дає Україні нові домовленості, нові можливості", – сказав він.

6 грудня міністр оборони Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян. Запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.

Зеленський заявив, що Путін не виграв жодної операції за цей рік, а Україна зберігає важливі плацдарми на кількох напрямках фронту і готується до наступних кроків.

Конгрес США досі не схвалив надання додаткового фінансування для України. У Байдена кажуть, що зможуть допомагати ще кілька тижнів, далі – можливостей не буде.

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