Зеленський зібрав Ставку: Завдання – не давати РФ перехопити ініціативу, не дати укріпитися
Президент Володимир Зеленский провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача щодо ситуації на всіх напрямках фронту. Про це він розповів у вечірньому відеозверненні, наголосивши, що зараз важливо не дати окупантам перехопити ініціативу і укріпитись.
Він повідомив, що на Ставці щодо оперативної ситуації доповідали головкомандувач ЗСУ Валерій Залужний і командувачі за напрямками.
"Купʼянськ, Лиман та всі донецькі напрямки, південь. Я дякую всім солдатам і командирам за стійкість, відвагу. Завдання нашої держави – і зараз, узимку, хоч би як це було складно, – проявляти силу й не давати ворогу перехопити ініціативу, не давати їм укріпитися", – сказав президент.
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Коментуючи сьогоднішні чергові ракетні удари РФ, Зеленський заявив, що Україна "максимально активно" працює з партнерами заради посилення протиповітряної оборони.
"Продовжуємо цю роботу й зараз – майже кожен тиждень дає Україні нові домовленості, нові можливості", – сказав він.
- 6 грудня міністр оборони Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян. Запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.
- Зеленський заявив, що Путін не виграв жодної операції за цей рік, а Україна зберігає важливі плацдарми на кількох напрямках фронту і готується до наступних кроків.
- Конгрес США досі не схвалив надання додаткового фінансування для України. У Байдена кажуть, що зможуть допомагати ще кілька тижнів, далі – можливостей не буде.
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