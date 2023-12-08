Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего по ситуации на всех направлениях фронта. Об этом он рассказал в вечернем видеообращении, отметив, что сейчас важно не дать оккупантам перехватить инициативу и укрепиться.

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Он сообщил, что на Ставке об оперативной ситуации докладывали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующие по направлениям.

"Купянск, Лиман и все донецкие направления, юг. Я благодарю всех солдат и командиров за стойкость, отвагу. Задача нашего государства – и сейчас, зимой, как бы это ни было сложно, – проявлять силу и не давать врагу перехватить инициативу, не давать им укрепиться", – сказал президент.

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Комментируя очередные ракетные удары РФ, Зеленский заявил, что Украина "максимально активно" работает с партнерами ради усиления противовоздушной обороны.

"Продолжаем эту работу и сейчас – почти каждая неделя дает Украине новые договоренности, новые возможности", – сказал он.

6 декабря министр обороны Умеров заявил, что ВСУ подошли к третьей линии обороны россиян. Заверил, что у Украины есть план войны на 2024 год.

Зеленский заявил, что Путин не выиграл ни одной операции за этот год, а Украина сохраняет важные плацдармы на нескольких направлениях фронта и готовится к следующим шагам.

Конгресс США до сих пор не одобрил предоставление дополнительного финансирования для Украины. У Байдена говорят, что смогут помогать еще несколько недель, дальше возможностей не будет.

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