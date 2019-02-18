В Донбассе погиб военный из Николаевской области

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17 февраля в районе проведения операции объединенных сил при исполнении служебных обязанностей погиб военный ВСУ из Николаевской области Виталий Нароженко. Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

23-летний уроженец села Костоватое Братского района погиб в Донецкой области.

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Согласно сводке штаба ООС за 17 февраля, погибших среди военных ВСУ не было, один боец получил ранения.

17 февраля в районе боевых действий в Донбассе на Светлодарском направлении наемники гибридной армии РФ предприняли попытку выхода диверсионно-разведывательной группы, чтобы атаковать позиции объединенных сил.