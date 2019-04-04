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04.04.2019, 07:57

В Донбассе расследуют фальсификацию избирательной документации

В Донбассе расследуют фальсификацию избирательной документации - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Жительница Мирного нашла себя в списках теризбиркома и чужую подпись напротив своей фамилии

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Жительница поселка Мирное нашла себя в составе членов избирательной комиссии, хотя за несколько дней до того от такого предложения отказалась. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

"В Добропольское отделение полиции обратилась гражданка 1970 года рождения, она сообщила, что изучая списки членов избирательной комиссии, которые были обнародованы на месте расположения ТИК, обнаружила свою фамилию, а напротив - чужую подпись", - отметили в пресс-службе.

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Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ст.158 (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов) Уголовного кодекса.

По данным ЦИК, лидер Оппозиционной платформы За життя Юрий Бойко одержал победу в Донецкой  области, за него проголосовали 36,51% украинцев.

31 марта Бойко заявил, что его показатели в первых экзитполах занижены. 

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Теги: полиция, Донбасс, юрий бойко, выборы-2019, фальсификации
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