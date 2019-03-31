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31.03.2019, 23:55

Бойко и Вилкул прокомментировали первый тур

Бойко и Вилкул прокомментировали первый тур - Фото
Юрий Бойко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидеры Оппозиционной платформы и Оппозиционного блока заявили, что продолжат борьбу на парламентских выборах

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Основатель Оппозиционной платформы - За жизнь и кандидат в президенты Юрий Бойко заявил, что его показатели в первых экзитполах занижены. Об этом сообщает канал 112.

"Наши показатели несколько занижаются, потому что люди просто боятся говорить, что голосовали за представителя Оппозиционной платформы - За жизнь", - считает Бойко и утверждает, что "давление было безумное, особенно в регионах".

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Бойко добавил, что его команда начинает подготовку к парламентским выборам.

Другой кандидат в президенты, лидер Оппозиционного блока Александр Вилкул у себя в Facebook также заявил, что его команда продолжит борьбу на парламентских выборах.

Он уверен, что на этих выборах были фальсификации, подкуп избирателей иманипуляции со стороны власти. 

По результатам общенационального экзитпола Владимир Зеленский набрал 30,4%, Петр Порошенко - 17,8%, Юлия Тимошенко - 14,2%.

По итогам экзитпола Социса и канала Прямой Порошенко набрал 19,19%, Зеленский - 29,25%.

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Теги: выборы, юрий бойко, александр вилкул
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