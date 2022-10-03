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В Донецкой области в результате обстрела повреждены восемь российских вертолетов – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2022, 18:41
В Донецкой области в результате обстрела повреждены восемь российских вертолетов – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке за 3 октября сообщил, что получил подтверждение о последствиях одного из обстрелов за предыдущие дни. По его информации, в районе села Кирилловка в Донецкой области было уничтожено до 20 единиц российской военной техники, до восьми боевых вертолетов получили значительные повреждения.

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Кроме того, в понедельник силы противовоздушной обороны сбили вертолет Ка-52 и штурмовик Су-25 российских оккупантов.

Авиация Сил обороны в течение дня нанесла 19 ударов, поразив два опорных пункта РФ, 14 мест сосредоточения вооружения и военной техники и три зенитных ракетных комплекса.

Ракетные войска и артиллерия в сутки поразили четыре пункта управления, 17 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада с боеприпасами и материально-техническими средствами, два объекта противовоздушной обороны, а также десять других важных объектов противника

Также в сводке сообщается, что Россия начала бросать на фронт остатки "силовых структур" из оккупированной части Донецкой области. Вместо них административно-полицейские функции начнут выполнять подразделения ФСБ РФ.

О наступлении сил обороны в Херсонской области и на востоке Украины Генеральный штаб молчит. Сообщается только, что Силы обороны ведут активные действия на отдельных направлениях.

Смотрите видео: Силы специальных операций показали ликвидацию пулеметного расчета врага

Андрій Водяний
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Донецкая область война вертолет генштаб
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