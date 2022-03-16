В эфире украинского канала вышел текст о "капитуляции Зеленского". Президент отреагировал

Российские хакеры запустили в эфире телеканала "Украина 24" фейковое "заявление" президента Зеленского о сложении оружия.

Строка с фейковым обращением доступна в записи.

Російські хакери зламали стрічку новин в ефірі "Україна 24" та запустили фейкову "заяву" Зеленського про капітуляцію. pic.twitter.com/7CLUodHqU5 — Українська правда (@ukrpravda_news) March 16, 2022

Президент Зеленский уже отреагировал на взлом телеканала. Он назвал произошедшее "детской провокацией": "Я могу предложить сложить оружие только военным Российской Федерации – и возвращаться домой. Мы дома, мы защищаем свою землю, своих детей, свои семьи. И никакое оружие мы складывать не собираемся до нашей победы".

Лев Шевченко

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