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В энергосистеме страны сохраняется существенный дефицит – Укрэнерго

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2022, 21:18
В энергосистеме страны сохраняется существенный дефицит – Укрэнерго - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Вечером 25 ноября в энергосистеме Украины сохраняется существенный дефицит. Об этом сообщает НЭК Укрэнерго.

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Как отмечается, на 19:00 25 ноября в энергосистеме страны сохраняется дефицит – 30% от потребности потребления.

В Укрэнерго сообщили, что поэтапное обновление энергосистемы продолжается.

"Ремонтные бригады работают круглосуточно. Идет подключение электроэнергии бытовым потребителям", – информируют энергетики.

Как сообщается, диспетчерский центр Укрэнерго еще утром довел до каждого облэнерго объемы потребления, которых они должны соблюдать в течение суток.

Подчеркивается, что облэнерго самостоятельно определяют очереди отключений потребителей, а Укрэнерго только обосновывает необходимый объем ограничения потребления.

"Объем имеющихся в системе мощностей достаточен, чтобы наиболее оптимально и равномерно чередовать ограничения потребителей в каждой области и Киеве", – заявили в национальной энергокомпании.

В Укрэнерго напомнили о необходимости экономить электричество – это позволит меньше применять ограничения, направленные на предупреждение аварий, а также даст возможность энергетикам сосредоточиться на ремонтах поврежденных объектов, от которых зависит питание целых областей.

  • 23 ноября Россия выпустила по Украине около 70 ракет, из которых 50 удалось сбить. Остальные нанесли значительный ущерб энергосистеме, в результате чего на всей территории Украины начались аварийные отключения света. Без электричества осталась также Молдова.
  • Отключение электроэнергии привело к остановке насосных станций и сбоям в водоснабжении.
  • Впервые аварийно остановились все украинские АЭС и большинство ТЭС и ГЭС.
  • Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что украинская энергосистема в результате российских обстрелов 23 ноября пережила блекаут. Восстановить ее целостность удалось только 24 ноября в четыре утра.
Наталія Медведєва
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электричество энергетика Укрэнерго
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