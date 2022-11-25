В энергосистеме страны сохраняется существенный дефицит – Укрэнерго
Вечером 25 ноября в энергосистеме Украины сохраняется существенный дефицит. Об этом сообщает НЭК Укрэнерго.
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Как отмечается, на 19:00 25 ноября в энергосистеме страны сохраняется дефицит – 30% от потребности потребления.
В Укрэнерго сообщили, что поэтапное обновление энергосистемы продолжается.
"Ремонтные бригады работают круглосуточно. Идет подключение электроэнергии бытовым потребителям", – информируют энергетики.
Как сообщается, диспетчерский центр Укрэнерго еще утром довел до каждого облэнерго объемы потребления, которых они должны соблюдать в течение суток.
Подчеркивается, что облэнерго самостоятельно определяют очереди отключений потребителей, а Укрэнерго только обосновывает необходимый объем ограничения потребления.
"Объем имеющихся в системе мощностей достаточен, чтобы наиболее оптимально и равномерно чередовать ограничения потребителей в каждой области и Киеве", – заявили в национальной энергокомпании.
В Укрэнерго напомнили о необходимости экономить электричество – это позволит меньше применять ограничения, направленные на предупреждение аварий, а также даст возможность энергетикам сосредоточиться на ремонтах поврежденных объектов, от которых зависит питание целых областей.
- 23 ноября Россия выпустила по Украине около 70 ракет, из которых 50 удалось сбить. Остальные нанесли значительный ущерб энергосистеме, в результате чего на всей территории Украины начались аварийные отключения света. Без электричества осталась также Молдова.
- Отключение электроэнергии привело к остановке насосных станций и сбоям в водоснабжении.
- Впервые аварийно остановились все украинские АЭС и большинство ТЭС и ГЭС.
- Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что украинская энергосистема в результате российских обстрелов 23 ноября пережила блекаут. Восстановить ее целостность удалось только 24 ноября в четыре утра.
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