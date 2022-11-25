В энергосистеме страны сохраняется существенный дефицит – Укрэнерго

Вечером 25 ноября в энергосистеме Украины сохраняется существенный дефицит. Об этом сообщает НЭК Укрэнерго.

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Как отмечается, на 19:00 25 ноября в энергосистеме страны сохраняется дефицит – 30% от потребности потребления.

В Укрэнерго сообщили, что поэтапное обновление энергосистемы продолжается.

"Ремонтные бригады работают круглосуточно. Идет подключение электроэнергии бытовым потребителям", – информируют энергетики.

Как сообщается, диспетчерский центр Укрэнерго еще утром довел до каждого облэнерго объемы потребления, которых они должны соблюдать в течение суток.

Подчеркивается, что облэнерго самостоятельно определяют очереди отключений потребителей, а Укрэнерго только обосновывает необходимый объем ограничения потребления.

"Объем имеющихся в системе мощностей достаточен, чтобы наиболее оптимально и равномерно чередовать ограничения потребителей в каждой области и Киеве", – заявили в национальной энергокомпании.

В Укрэнерго напомнили о необходимости экономить электричество – это позволит меньше применять ограничения, направленные на предупреждение аварий, а также даст возможность энергетикам сосредоточиться на ремонтах поврежденных объектов, от которых зависит питание целых областей.

23 ноября Россия выпустила по Украине около 70 ракет, из которых 50 удалось сбить. Остальные нанесли значительный ущерб энергосистеме, в результате чего на всей территории Украины начались аварийные отключения света. Без электричества осталась также Молдова.

Отключение электроэнергии привело к остановке насосных станций и сбоям в водоснабжении.

Впервые аварийно остановились все украинские АЭС и большинство ТЭС и ГЭС.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что украинская энергосистема в результате российских обстрелов 23 ноября пережила блекаут. Восстановить ее целостность удалось только 24 ноября в четыре утра.

Наталія Медведєва

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