В Эстонии осуждены поджигатели ресторана "Слава Украине", действовавшие по заказу РФ

Таллиннский суд признал, что уничтожение заведения было частью гибридной войны России против Эстонии

Таллинский ресторан "Слава Украине" после пожара (Фото: ERR)

Суд Таллина признал двух граждан Молдовы виновными в поджоге местного ресторана "Слава Украине" по заказу российских спецслужб. Об этом сообщает ERR.

Следствие установило, что с 2023 года Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил России начало систематическую подготовку и организацию провокаций и диверсий на территории стран Балтии.

Для этого российская военная разведка завербовала одного из фигурантов дела, гражданина Молдовы. После выполнения нескольких распоряжений ГРУ в январе этого года он получил задание поджечь ресторан "Слава Украине" в Таллине.

По мнению следствия, объект был выбран неслучайно, поскольку название ресторана и его открытая проукраинская позиция делали заведение важной символической целью в контексте российского вторжения на территорию Украины. Таким образом Россия намеревалась запугать жителей Эстонии и дестабилизировать ситуацию.

Для выполнения операции завербованный привлек своего знакомого, также гражданина Молдовы, проживающего в Польше. По версии следствия, сообщник не был осведомлен о настоящих заказчиках поджога.

В ночь на 31 января осужденные совершили поджог, а через 12 дней были задержаны в Италии. Оба фигуранта дела ожидали приговора под стражей.

Организатор поджога был признан виновным в шпионаже и совершении диверсионных атак в интересах ГРУ. Он был приговорен к шести с половиной годам лишения свободы. Его сообщник был признан виновным в повреждении имущества и получил полгода тюрьмы.