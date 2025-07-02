В Естонії осудили паліїв ресторану "Слава Україні", що діяли на замовлення РФ

Талліннський суд визнав, що знищення закладу було частиною гібридної війни Росії проти Естонії

Талліннський ресторан "Слава Україні" після пожежи (Фото: ERR)

Суд Таллінна визнав двох громадян Молдови винними у підпалі місцевого ресторану "Слава Україні" на замовлення російських спецслужб. Про це повідомляє ERR.

Слідство встановило, що з 2023 року Головне розвідувальне управління Генштабу Збройних сил Росії розпочало систематичну підготовку та організацію провокацій і диверсій на території країн Балтії.

Для цього російська військова розвідка завербувала одного із фігурантів справи, громадянина Молдови. Після виконання декількох задач ГРУ в січні цього року він отримав завдання підпалити ресторан "Слава Україні" у Таллінні.

На думку слідства, об'єкт було обрано невипадково, адже назва ресторану та його відкрита проукраїнська позиція робили заклад важливою символічною мішенню в контексті російського вторгнення на територію України. Таким чином Росія збиралася залякати мешканців Естонії та дестабілізувати ситуацію.

Для виконання операції завербований залучив свого знайомого, також громадянина Молдови, який проживав у Польщі. За версією слідства, спільник не був свідомий щодо справжніх замовників підпалу.

В ніч на 31 січня засуджені скоїли підпал, а за 12 днів були затримані в Італії. Обидва фігуранти справи очікували на вирок під вартою.

Організатора підпалу визнано винним у шпигунстві та скоєнні диверсійних атак на користь ГРУ. Він був засуджений до шести з половиною років позбавлення волі. Його спільник визнаний винним у пошкодженні майна та отримав пів року в'язниці.