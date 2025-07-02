В Естонії осудили паліїв ресторану "Слава Україні", що діяли на замовлення РФ
Суд Таллінна визнав двох громадян Молдови винними у підпалі місцевого ресторану "Слава Україні" на замовлення російських спецслужб. Про це повідомляє ERR.
Слідство встановило, що з 2023 року Головне розвідувальне управління Генштабу Збройних сил Росії розпочало систематичну підготовку та організацію провокацій і диверсій на території країн Балтії.
Для цього російська військова розвідка завербувала одного із фігурантів справи, громадянина Молдови. Після виконання декількох задач ГРУ в січні цього року він отримав завдання підпалити ресторан "Слава Україні" у Таллінні.
На думку слідства, об'єкт було обрано невипадково, адже назва ресторану та його відкрита проукраїнська позиція робили заклад важливою символічною мішенню в контексті російського вторгнення на територію України. Таким чином Росія збиралася залякати мешканців Естонії та дестабілізувати ситуацію.
Для виконання операції завербований залучив свого знайомого, також громадянина Молдови, який проживав у Польщі. За версією слідства, спільник не був свідомий щодо справжніх замовників підпалу.
В ніч на 31 січня засуджені скоїли підпал, а за 12 днів були затримані в Італії. Обидва фігуранти справи очікували на вирок під вартою.
Організатора підпалу визнано винним у шпигунстві та скоєнні диверсійних атак на користь ГРУ. Він був засуджений до шести з половиною років позбавлення волі. Його спільник визнаний винним у пошкодженні майна та отримав пів року в'язниці.
- 11 червня повідомлялося, що естонський суд визнав винною мешканку Таллінна Світлану Бурцеву у державній зраді, порушенні міжнародних санкцій та призначив їй покарання у вигляді шести років позбавлення волі.