В Естонії засудили до шести років в’язниці російську пропагандистку

Жінка жила у Таллінні і працювала на російське державне агентство РІА "Росія Сьогодні"

Світлана Бурцева (Фото: Priit Mürk/ERR)

Естонський суд визнав винною мешканку Таллінна Світлану Бурцеву у державній зраді та порушенні міжнародних санкцій та призначив їй покарання у вигляді шести років позбавлення волі. Про це повідомляє ERR.

Суд встановив, що Світлана Бурцева протягом кількох років співпрацювала з російським державним агентством РІА "Росія Сьогодні", головою якого є підсанкційний пропагандист Дмитро Кисельов.

Бурцева писала статті та надавала фотоматеріали для видань Baltnews та РІА, тим самим "забезпечуючи суб'єкту санкцій доступ до економічних ресурсів", що заборонено регламентом Ради ЄС від 17 березня 2014 року.

Також встановлено, що Бурцева підтримувала контакти з офіцером запасу Федеральної служби безпеки Росії Романом Ромачовим, який очолює приватну розвідувальну компанію R-Techno.

У рамках цієї співпраці було написано та видано книгу "Гібридна війна за мир", яку суд визнав пропагандистською та спрямованою на підрив довіри до естонської влади та дестабілізацію суспільства, що є державною зрадою.

За вчинення двох злочинів Бурцевій було призначено покарання у вигляді шести років позбавлення волі. Термін покарання відраховується з моменту затримання – 28 лютого 2024 року.

Вирок не набрав чинності, адже у засудженої є 30 днів на апеляційне оскарження.

Раніше Бурцева працювала журналісткою інтернет-видання Sputnik Eesti, яке припинило свою діяльність в Естонії у 2019 році через санкції. З 2023 року вона є членом партії Koos, один із лідерів якої Айво Петерсон перебуває під судом за звинуваченням у державній зраді.