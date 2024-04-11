ГУР: Кремль збільшив фінансування внутрішньої пропаганди до $500 млн на рік

На замовлення Кремля росіяни виробляють "патріотичний контент" у вигляді блогів, новин, фільмів, серіалів, відеоігор, пов'язаних з війною

Кремль (Фото: ЕРА)

Кремль збільшив фінансування внутрішньої пропаганди щодо російсько-української війни до $500 млн на рік. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

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За даними розвідників, упродовж 2023 року Росія витратила ці кошти на створення пропаганди "некомерційними організаціями". Йдеться про формально не пов’язані з державою структури, які позиціюють себе як автономні.

Насправді ж вони працюють на Кремль, і на його замовлення виробляють "патріотичний контент" у вигляді блогів, новин, фільмів, серіалів, відеоігор тощо, додали в ГУР.

"Збільшення витрат на приховану пропаганду для внутрішньої аудиторії може свідчити як про зниження рівня довіри до офіційних традиційних медіа держави-агресора, так і про спробу путінської диктатури взяти під контроль інтернет-середовище на Росії", – йдеться у повідомленні української розвідки.

31 березня 2024 року СБУ разом з контррозвідкою Чехії заявила про викриття у Євросоюзі мережі, яка платила місцевим депутатам за висвітлення російської пропаганди.

7 квітня очільники комітетів у Палаті представників Конгресу США заявили, що російська пропаганда заполонила конгрес.

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