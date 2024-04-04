Telegram заблокувати можливості немає, а Росія запускає фейки через усі платформи — СБУ

Вітюк заявив, що безпечних месенджерів у принципі не може бути, а в Telegram є багато проукраїнських каналів

Ілля Вітюк (Фото: скриншот з відео)

Повністю заблокувати месенджер Telegram в Україні абсолютно неможливо, а Росія використовує для дезінформації всі наявні платформи та соціальні мережі. Про це повідомив начальник департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Ілля Вітюк в інтерв'ю Укрінформу.

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За його словами, безпечних месенджерів не існує, і сьогодні є можливості, які дозволяють отримати доступ не лише до Telegram, а й до Signal, Viber та інших.

Він зазначив, що Telegram, дійсно, активно використовується для поширення російської пропаганди, проте така ж діяльність ведеться через Facebook, а також X (Twitter).

"До речі, нещодавно була публікація, що в Німеччині в соцмережі Х викрили, якщо я не помиляюся, 50 000 фейкових ботів, які щодня продукували 200 000 повідомлень про те, як неправильно і небезпечно продовжувати військову підтримку України", – заявив начальник департаменту.

Вітюк сказав, що одночасно в Telegram є багато українських публічних каналів із відомими власниками та адміністраторами, які протистоять російській пропаганді.

"Небезпека Telegram в Україні наголошується, тому що він популярний саме у нас. Але заблокувати його технічно важко, як і будь-який інший месенджер. Якщо навіть частково це зробити, то за допомогою VPN та інших технологій заборону можна буде обійти. Тобто технічної можливості все повністю заблокувати немає", – резюмував він.

7 березня нардеп від Голосу Ярослав Юрчишин у коментарі LIGA.net заявив, що комітет ВР з питань свободи слова не має механізмів, які змусили б анонімні Telegram-канали реєструватися як медіа та деанонімізуватися.

21 березня в Україні ініціювали законопроєкт щодо регулювання платформи Telegram.

25 березня Юрчишин у коментарі LIGA.net повідомив, що комітет подав запит до Державної податкової служби про перевірку Telegram та каналів у ньому. Наразі відомство не відповіло.

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