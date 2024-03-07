Податкові перевірки Telegram-каналів. Нардеп: Це не пов'язано з деанонімізацією

"Ми країна у війні, ми по всьому світу просимо підтримки, то ж логічно шукати джерела і в себе під носом", – пояснив Ярослав Юрчишин

Ярослав Юрчишин (Фото: Олег Вдов'як)

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова не має механізмів, які змусили б анонімні Telegram-канали реєструватися як медіа та деанонімізуватися, він може лише мотивувати їх до цього. Фіскальні перевірки месенджера та каналів не мають стосунку до деанонімізації, це питання господарських відносин. Про це в коментарі LIGA.net заявив нардеп від Голосу, голова комітету Ярослав Юрчишин.

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За його словами, комітет не має механізмів примусу, аби анонімні Telegram-канали реєструвалися як медіа та деанонімізувалися, – він може лише мотивувати до цього.

"Фіскальні перевірки, перш за все мережі Telegram, а вже якщо Фіскальна (Податкова служба. – Ред.) знайде механізми – то і тих каналів, які займаються комерційною активністю (поширення реклами, продаж контенту тощо), взагалі не мають стосунку до деанонімізації", – зазначив політик.

За словами нардепа, такі перевірки є питанням господарських відносин.

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"Ми країна у війні, ми по всьому світу просимо підтримки, то ж логічно шукати джерела і в себе під носом", – пояснив Юрчишин.

Раніше в інтерв'ю Детектор медіа він заявив, що комітет планує надіслати запит до Державної податкової служби щодо Telegram та каналів, де нардепи фіксують "багато реклами, економічну активність". Голова комітету переконаний: "Ми побачимо, що якщо і платяться податки, то це сльози й краплі".

14 лютого представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що стосовно месенджера Telegram дійсно існують загрози. Держава вибудовує комунікацію з адміністраціями всіх платформ, але найважче такий процес проходить саме з цим месенджером.

У відповідь представник Telegram заявив LIGA.net , що месенджер "є і завжди був безпечним для українців та користувачів у всьому світі".

, що месенджер "є і завжди був безпечним для українців та користувачів у всьому світі". 28 лютого нардеп Юрчишин повідомив, що адміністрація Telegram наразі відмовляється йти на контакт з українською владою та блокувати канали, які поширюють російську пропаганду. За його словами, за таких умов "звісно, логічним" виглядає блокування месенджера.

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