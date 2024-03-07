Налоговые проверки Telegram-каналов. Нардеп: Это не связано с деанонимизацией

"Мы страна в войне, мы по всему миру просим поддержки, поэтому логично искать источники и у себя под носом", – объяснил Ярослав Юрчишин

Ярослав Юрчишин (Фото: Олег Вдовьяк)

У Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова нет механизмов, которые заставили бы анонимные Telegram-каналы регистрироваться как медиа и деанонимизироваться, он может лишь мотивировать их к этому. Фискальные проверки мессенджера и каналов не имеют отношения к деанонимизации, это вопрос хозяйственных отношений. Об этом в комментарии LIGA.net заявил нардеп от Голоса, глава комитета Ярослав Юрчишин.

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По его словам, у комитета нет механизмов принуждения, чтобы анонимные Telegram-каналы регистрировались как медиа и деанонимизировались, – он может лишь мотивировать к этому.

"Фискальные проверки, прежде всего сети Telegram, а уж если Фискальная (Налоговая служба. – Ред.) найдет механизмы – то и тех каналов, которые занимаются коммерческой активностью (распространение рекламы, продажа контента и т.п.), вообще не имеют отношения к деанонимизации", – отметил политик.

По словам нардепа, подобные проверки являются вопросом хозяйственных отношений.

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"Мы страна в войне, мы по всему миру просим поддержки, поэтому логично искать источники и у себя под носом", – объяснил Юрчишин.

Ранее в интервью Детектор медиа он заявил, что комитет планирует направить запрос в Государственную налоговую службу относительно Telegram и каналов, где нардепы фиксируют "много рекламы, экономическую активность". Глава комитета убежден: "Мы увидим, что если и платятся налоги, то это слезы и капли".

14 февраля представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что относительно мессенджера Telegram действительно существуют угрозы. Государство выстраивает коммуникацию с администрациями всех платформ, но тяжелее всего такой процесс проходит именно с этим мессенджером.

В ответ представитель Telegram заявил LIGA.net , что мессенджер "есть и всегда был безопасен для украинцев и пользователей во всем мире".

, что мессенджер "есть и всегда был безопасен для украинцев и пользователей во всем мире". 28 февраля нардеп Юрчишин сообщил, что администрация Telegram пока отказывается идти на контакт с украинскими властями и блокировать каналы, распространяющие российскую пропаганду. По его словам, в таких условиях "конечно, логичной" выглядит блокирование мессенджера.

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