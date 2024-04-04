Telegram заблокировать возможности нет, а РФ запускает фейки через все платформы — СБУ

Витюк заявил, что безопасных мессенджеров в принципе не может быть, а в Telegram есть много проукраинских каналов

Илья Витюк (Фото: скриншот с видео)

Полностью заблокировать мессенджер Telegram в Украине абсолютно невозможно, а Россия использует для дезинформации все существующие платформы и социальные сети. Об этом сообщил начальник департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Илья Витюк в интервью Укринформу.

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По его словам, безопасных мессенджеров не существует, и сегодня есть возможности, которые позволяют получить доступ не только к Telegram, но и к Signal, Viber и другим.

Он отметил, что Telegram, действительно, активно используется для распространения российской пропаганды, однако такая же деятельность ведется и через Facebook, а также X (Twitter).

"Кстати, недавно была публикация, что в Германии в соцсети Х разоблачили, если я не ошибаюсь, 50 000 фейковых ботов, ежедневно продуцировавших 200 000 сообщений о том, как неправильно и опасно продолжать военную поддержку Украины", — заявил начальник департамента.

Витюк сказал, что одновременно в Telegram есть много украинских публичных каналов с известными собственниками и администраторами, которые противостоят российской пропаганде.

"Опасность Telegram в Украине подчеркивается, потому что он популярен именно у нас. Но заблокировать его технически трудно, как и любой другой мессенджер. Если даже частично это сделать, то с использованием VPN и других технологий запрет можно будет обойти. То есть технической возможности все полностью заблокировать нет", — резюмировал он.

7 марта нардеп от Голоса Ярослав Юрчишин в комментарии LIGA.net заявил, что комитет ВР по вопросам свободы слова не имеет механизмов, которые заставили бы анонимные Telegram-каналы регистрироваться как медиа и деанонимизироваться.

21 марта в Украине инициировали законопроект по регулированию платформы Telegram.

25 марта Юрчишин в комментарии LIGA.net сообщил, что комитет подал запрос в Государственную налоговую службу о проверке Telegram и каналов в нем. В настоящее время ведомство не ответило.

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