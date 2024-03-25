Проверка Telegram и каналов. Нардеп: Обратились к налоговикам, те пока не ответили

Анонсировалось обращение к ГНС по поводу мессенджера и каналов, где народные избранники фиксируют "много рекламы, экономическую активность"

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Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова подал запрос в Государственную налоговую службу (ГНС) относительно проверки мессенджера Telegram и каналов в нем, пока институция не ответила. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил председатель комитета, нардеп от Голоса Ярослав Юрчишин.

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LIGA.net спросила, начались ли налоговые проверки мессенджера и каналов.

"Пока мы только подали запрос в Государственную налоговую службу. Собственно они должны предоставить информацию", – ответил нардеп.

На данный момент такая информация не поступала, отметил нардеп.

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Соответствующий запрос Юрчишин анонсировал 7 марта в интервью Детектор медиа. Комитет планировал обратиться в ГНС по поводу мессенджера и каналов, где народные избранники фиксируют "много рекламы, экономическую активность".

Нардеп убежден: "Мы увидим, что если и платятся налоги, то это слезы и капли".

В комментарии LIGA.net глава комитета добавил, что фискальные проверки мессенджера и каналов не имеют отношения к деанонимизации, это вопрос хозяйственных отношений.

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14 февраля представитель военной разведки Андрей Юсов заявил, что в отношении Telegram действительно существуют угрозы. Государство выстраивает коммуникацию с администрациями всех платформ, но тяжелее всего такой процесс проходит именно с этим мессенджером.

В ответ представитель Telegram заявил LIGA.net , что мессенджер "есть и всегда был безопасным для украинцев и пользователей во всем мире".

, что мессенджер "есть и всегда был безопасным для украинцев и пользователей во всем мире". 21 марта нардеп Княжицкий анонсировал законопроект по регулированию Telegram – профильный комитет изучает его и поддержит, если тот устроит. В настоящее время документ уже зарегистрирован в парламенте.

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