Проблемные Telegram-каналы. СБУ: Мониторим интернет и делимся данными с властью – документ

Ранее о получении Telegram списка "потенциально проблемных" каналов сообщали представитель компании и нардеп, спецслужба не ответила на это

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Служба безопасности Украины сообщила, что на постоянной основе проводит мониторинг интернета для выявления угроз национальной безопасности и делится соответствующей информацией с заинтересованными органами исполнительной власти. Однако в спецслужбе не ответили, отправлялся ли список "проблемных" каналов компании Telegram. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос LIGA.net.

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СБУ сообщила, что на постоянной основе проводит мониторинг Интернета для выявления угроз национальной безопасности в информационной сфере.

Спецслужба отметила, что в рамках взаимодействия и координации по противодействию распространению деструктивной информации проводит обмен данными с заинтересованными органами исполнительной власти, в частности, с Центром противодействия дезинформации при СНБО.

Также там сообщили, что перечень каналов, распространяющих вражескую дезинформацию, находится в открытом доступе на сайте Центра противодействия дезинформации.

В общей сложности перечень насчитывает 355 Telegram-каналов. Среди них, в частности, российские пропагандистские ресурсы и "блогеры", военные и государственные деятели РФ, а также подозреваемые в государственной измене и коллаборационизме украинцы (например, Анатолий Шарий, Татьяна Монтян и Николай Азаров).

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В СБУ не ответили на вопрос LIGA.net, посылал ли Совет нацбезопасности и спецслужба список потенциально "проблемных" каналов компании Telegram.

4 марта представитель мессенджера Реми Вонг заявил изданию NV, что Telegram получил от украинских властей перечень "потенциально проблемных" каналов и теперь анализирует их.

7 марта нардеп от Голоса, глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин сообщил LIGA.net, что в компанию Telegram с перечнем "потенциально проблемных" каналов обращались СНБО и СБУ. Он отметил, что эти органы имеют список каналов, являющихся источниками российской пропаганды.

14 февраля представитель военной разведки Андрей Юсов заявил, что относительно Telegram действительно существуют угрозы. Государство выстраивает коммуникацию с администрациями всех платформ, но тяжелее всего такой процесс проходит именно с этим мессенджером.

В ответ представитель Telegram заявил LIGA.net, что мессенджер "есть и всегда был безопасным для украинцев и пользователей во всем мире".

28 февраля нардеп Юрчишин сообщил LIGA.net, что администрация Telegram пока отказывается идти на контакт с украинскими властями и блокировать каналы, распространяющие российскую пропаганду. По его словам, при таких условиях "конечно, логичным" выглядит блокирование мессенджера.

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