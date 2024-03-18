Проблемні Telegram-канали. СБУ: Моніторимо інтернет та ділимось даними з владою – документ

Раніше про отримання Telegram списку "потенційно проблемних" каналів повідомляли представник компанії та нардеп, спецслужба не відповіла на це

Фото: Depositphotos

Служба безпеки України повідомила, що на постійній основі здійснює моніторинг інтернету для виявлення загроз національній безпеці та ділиться відповідною інформацією з зацікавленими органами виконавчої влади. Однак у спецслужбі не відповіли, чи надсилався список "проблемних" каналів до компанії Telegram. Про це йдеться у відповіді СБУ на запит LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

СБУ повідомила, що на постійній основі здійснює моніторинг Інтернету для виявлення загроз національній безпеці в інформаційній сфері.

Спецслужба зазначила, що в межах взаємодії та координації з протидії поширенню деструктивної інформації проводить обмін даними з зацікавленими органами виконавчої влади, зокрема, з Центром протидії дезінформації при РНБО.

Також там повідомили, що перелік каналів, які поширюють ворожу дезінформацію, є у відкритому доступі на сайті Центру протидії дезінформації.

Загалом перелік налічує 355 Telegram-каналів. Серед них, зокрема, російські пропагандистські ресурси й "блогери", військові та державні діячі РФ, а також підозрювані в державній зраді й колабораціонізмі українці (наприклад, Анатолій Шарій, Тетяна Монтян та Микола Азаров).

Читайте також: Імперія ГРУ РФ скинула маски. Як працюють анонімні Telegram-канали під час великої війни

В СБУ не відповіли на запитання LIGA.net, чи надсилала Рада нацбезпеки та спецслужба список потенційно "проблемних" каналів до компанії Telegram.

4 березня представник месенджера Ремі Вонг заявив виданню NV, що Telegram отримав від української влади перелік "потенційно проблемних" каналів і тепер аналізує їх.

7 березня нардеп від Голосу, голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив LIGA.net, що до компанії Telegram з переліком "потенційно проблемних" каналів зверталися РНБО й СБУ. Він зазначив, ці органи мають список каналів, які є джерелами пропаганди РФ.

14 лютого представник воєнної розвідки Андрій Юсов заявив, що стосовно Telegram дійсно існують загрози. Держава вибудовує комунікацію з адміністраціями всіх платформ, але найважче такий процес проходить саме з цим месенджером.

У відповідь представник Telegram заявив LIGA.net, що месенджер "є і завжди був безпечним для українців та користувачів у всьому світі".

28 лютого нардеп Юрчишин повідомив LIGA.net, що адміністрація Telegram наразі відмовляється йти на контакт з українською владою та блокувати канали, які поширюють російську пропаганду. За його словами, за таких умов "звісно, логічним" виглядає блокування месенджера.

Читайте також: Податкові перевірки Telegram-каналів. Нардеп: Це не пов'язано з деанонімізацією