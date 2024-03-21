Регуляция Telegram. Комитет по свободе слова изучает проект Княжицкого, может поддержать

Нардеп от Евросолидарности говорит, что хочет ввести для мессенджера те же ограничения, что и для Youtube и онлайн-медиа

Фото: Depositphotos

Комитет Верховной Рады по свободе слова изучает законопроект о регулировании Telegram и других сервисов, который инициирует нардеп от Евросолидарности Николай Княжицкий. Если документ устроит комитет – его поддержат. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил глава профильного комитета, нардеп от Голоса Ярослав Юрчишин.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он сообщил, что комитет изучает документ, но он является непосредственной инициативой Княжицкого.

Юрчишин отметил, что комитет посмотрит на законопроект, поскольку он повторяет то, что вводит Digital Service Act в Европейском союзе.

По словам нардепа, если документ подойдет – то комитет поддержит его.

"Если будем видеть пробелы, то будем думать: или поддерживать и править в процессе, или представлять альтернативный [законопроект]", – пояснил глава комитета.

Сегодня нардеп Княжицкий опубликовал в Facebook сообщение, в котором анонсировал свой законопроект по регулированию Telegram и других сервисов.

Политик заявил, что заблокировать мессенджер не предлагается – речь идет о том, чтобы ввести для сервисов, через которые распространяют массовую информацию (Telegram только один из них), "приблизительно такое же" регулирование, которое установлено законодательством для платформ вроде YouTube.

Читайте также: Дуров рассказал, откуда Telegram берет деньги. Компания хочет стать прибыльной в 2025 году

По словам Княжицкого, для платформ наподобие Telegram изменится следующее:

→ платформы должны будут реагировать на распространение через них контента, который запрещено распространять в других медиа (порнография, пропаганда наркотиков, глорификация фашизма, оправдывание российской агрессии и т.п.); перечень запретов остается прежним и не будет изменяться законопроектом;

→ платформы будут обязаны по запросу Нацсовета по телерадиовещанию раскрывать структуру собственности и источники финансирования (то же уже предусмотрено для других медиа и сервисов);

→ если структура собственности или источники финансирования платформы будут признаны непрозрачными, то платформа не сможет использоваться государственными органами и структурами, обрабатывающими персональные данные украинцев;

→ в этом случае такие платформы и связанные с ними сервисы не смогут устанавливаться на любых устройствах, используемых для служебных целей;

→ ограничения и запреты использования платформ с непрозрачной собственностью не будут действовать в отношении Сил безопасности и обороны из-за особенностей их деятельности (но ограничения и запреты для них сможет установить Правительство через соответствующее постановление).

Что касается устройств, которые используются для служебных целей, то Княжицкий отметил, что это соответствует практике, уже существующей в Швейцарии и некоторых странах ЕС.

Как пример, Княжицкий привел внеблоковую Норвегию – там с марта 2023 года должностным лицам запрещено использовать Telegram на служебных устройствах. Под такой же запрет попал и TikTok, пишет местное СМИ The Local.

Читайте также: Проблемные Telegram-каналы. СБУ: Мониторим интернет и делимся данными с властью – документ

14 февраля представитель военной разведки Андрей Юсов заявил, что относительно Telegram действительно существуют угрозы. Государство выстраивает коммуникацию с администрациями всех платформ, но тяжелее всего такой процесс проходит именно с этим мессенджером.

В ответ представитель Telegram заявил LIGA.net, что мессенджер "есть и всегда был безопасным для украинцев и пользователей во всем мире".

28 февраля нардеп Юрчишин сообщил LIGA.net, что администрация Telegram пока отказывается идти на контакт с украинскими властями и блокировать каналы, распространяющие российскую пропаганду. По его словам, при таких условиях "конечно, логичным" выглядит блокирование мессенджера.

Читайте также: Налоговые проверки Telegram-каналов. Нардеп: Это не связано с деанонимизацией