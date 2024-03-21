Регуляция Telegram. Комитет по свободе слова изучает проект Княжицкого, может поддержать
Комитет Верховной Рады по свободе слова изучает законопроект о регулировании Telegram и других сервисов, который инициирует нардеп от Евросолидарности Николай Княжицкий. Если документ устроит комитет – его поддержат. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил глава профильного комитета, нардеп от Голоса Ярослав Юрчишин.
Он сообщил, что комитет изучает документ, но он является непосредственной инициативой Княжицкого.
Юрчишин отметил, что комитет посмотрит на законопроект, поскольку он повторяет то, что вводит Digital Service Act в Европейском союзе.
По словам нардепа, если документ подойдет – то комитет поддержит его.
"Если будем видеть пробелы, то будем думать: или поддерживать и править в процессе, или представлять альтернативный [законопроект]", – пояснил глава комитета.
Сегодня нардеп Княжицкий опубликовал в Facebook сообщение, в котором анонсировал свой законопроект по регулированию Telegram и других сервисов.
Политик заявил, что заблокировать мессенджер не предлагается – речь идет о том, чтобы ввести для сервисов, через которые распространяют массовую информацию (Telegram только один из них), "приблизительно такое же" регулирование, которое установлено законодательством для платформ вроде YouTube.
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По словам Княжицкого, для платформ наподобие Telegram изменится следующее:
→ платформы должны будут реагировать на распространение через них контента, который запрещено распространять в других медиа (порнография, пропаганда наркотиков, глорификация фашизма, оправдывание российской агрессии и т.п.); перечень запретов остается прежним и не будет изменяться законопроектом;
→ платформы будут обязаны по запросу Нацсовета по телерадиовещанию раскрывать структуру собственности и источники финансирования (то же уже предусмотрено для других медиа и сервисов);
→ если структура собственности или источники финансирования платформы будут признаны непрозрачными, то платформа не сможет использоваться государственными органами и структурами, обрабатывающими персональные данные украинцев;
→ в этом случае такие платформы и связанные с ними сервисы не смогут устанавливаться на любых устройствах, используемых для служебных целей;
→ ограничения и запреты использования платформ с непрозрачной собственностью не будут действовать в отношении Сил безопасности и обороны из-за особенностей их деятельности (но ограничения и запреты для них сможет установить Правительство через соответствующее постановление).
Что касается устройств, которые используются для служебных целей, то Княжицкий отметил, что это соответствует практике, уже существующей в Швейцарии и некоторых странах ЕС.
Как пример, Княжицкий привел внеблоковую Норвегию – там с марта 2023 года должностным лицам запрещено использовать Telegram на служебных устройствах. Под такой же запрет попал и TikTok, пишет местное СМИ The Local.
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- 14 февраля представитель военной разведки Андрей Юсов заявил, что относительно Telegram действительно существуют угрозы. Государство выстраивает коммуникацию с администрациями всех платформ, но тяжелее всего такой процесс проходит именно с этим мессенджером.
- В ответ представитель Telegram заявил LIGA.net, что мессенджер "есть и всегда был безопасным для украинцев и пользователей во всем мире".
- 28 февраля нардеп Юрчишин сообщил LIGA.net, что администрация Telegram пока отказывается идти на контакт с украинскими властями и блокировать каналы, распространяющие российскую пропаганду. По его словам, при таких условиях "конечно, логичным" выглядит блокирование мессенджера.
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