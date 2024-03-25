Перевірки Telegram і каналів. Нардеп: Звернулись до податківців, ті поки не відповіли

Анонсувалося звернення до ДПС щодо месенджера та каналів, де народні обранці фіксують "багато реклами, економічну активність"

Фото: Depositphotos

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова подав запит до Державної податкової служби (ДПС) щодо перевірки месенджера Telegram та каналів у ньому, наразі інституція не відповіла. Про це у коментарі LIGA.net повідомив голова комітету, нардеп від Голосу Ярослав Юрчишин.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

LIGA.net запитала, чи почалися податкові перевірки месенджера та каналів.

"Поки ми лише подали запит до Державної податкової служби. Власне вони мають надати інформацію", – відповів нардеп.

Наразі така інформація не надходила, зазначив він.

Читайте також: В Іспанії суд заборонив використання Telegram

Відповідний запит Юрчишин анонсував 7 березня в інтерв'ю Детектор медіа. Комітет планував звернутися до ДПС щодо месенджера та каналів, де народні обранці фіксують "багато реклами, економічну активність".

Нардеп висловив переконання: "Ми побачимо, що якщо і платяться податки, то це сльози й краплі".

У коментарі LIGA.net голова комітету додав, що фіскальні перевірки месенджера та каналів не мають стосунку до деанонімізації, це питання господарських відносин.

Читайте також: Проблемні Telegram-канали. СБУ: Моніторимо інтернет та ділимося даними з владою – документ

14 лютого представник воєнної розвідки Андрій Юсов заявив, що стосовно Telegram дійсно існують загрози. Держава вибудовує комунікацію з адміністраціями всіх платформ, але найважче такий процес проходить саме з цим месенджером.

У відповідь представник Telegram заявив LIGA.net , що месенджер "є і завжди був безпечним для українців та користувачів у всьому світі".

, що месенджер "є і завжди був безпечним для українців та користувачів у всьому світі". 21 березня нардеп Княжицький анонсував законопроєкт щодо регулювання Telegram – профільний комітет вивчає його та підтримає, якщо той влаштує. Наразі документ вже зареєстровано у парламенті.

Читайте також: Дуров розповів, звідки Telegram бере гроші. Компанія прагне стати прибутковою у 2025 році