Перевірки Telegram і каналів. Нардеп: Звернулись до податківців, ті поки не відповіли
Комітет Верховної Ради з питань свободи слова подав запит до Державної податкової служби (ДПС) щодо перевірки месенджера Telegram та каналів у ньому, наразі інституція не відповіла. Про це у коментарі LIGA.net повідомив голова комітету, нардеп від Голосу Ярослав Юрчишин.
LIGA.net запитала, чи почалися податкові перевірки месенджера та каналів.
"Поки ми лише подали запит до Державної податкової служби. Власне вони мають надати інформацію", – відповів нардеп.
Наразі така інформація не надходила, зазначив він.
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Відповідний запит Юрчишин анонсував 7 березня в інтерв'ю Детектор медіа. Комітет планував звернутися до ДПС щодо месенджера та каналів, де народні обранці фіксують "багато реклами, економічну активність".
Нардеп висловив переконання: "Ми побачимо, що якщо і платяться податки, то це сльози й краплі".
У коментарі LIGA.net голова комітету додав, що фіскальні перевірки месенджера та каналів не мають стосунку до деанонімізації, це питання господарських відносин.
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- 14 лютого представник воєнної розвідки Андрій Юсов заявив, що стосовно Telegram дійсно існують загрози. Держава вибудовує комунікацію з адміністраціями всіх платформ, але найважче такий процес проходить саме з цим месенджером.
- У відповідь представник Telegram заявив LIGA.net, що месенджер "є і завжди був безпечним для українців та користувачів у всьому світі".
- 21 березня нардеп Княжицький анонсував законопроєкт щодо регулювання Telegram – профільний комітет вивчає його та підтримає, якщо той влаштує. Наразі документ вже зареєстровано у парламенті.
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