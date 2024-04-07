У Палаті представників кажуть, що роспропаганда "інфікувала" частину республіканців

Про це заявили очільники іноземного та розвідницького комітетів Палати представників Майкл Маккол і Майк Тернер

Майкл Маккол (Фото: ЕРА / Michael Reynolds)

Російська пропаганда "заразила" частину Республіканської партії, заявив голова іноземного комітету Палати представників Майкл Маккол. З ним погодився республіканець Майк Тернер – глава комітету з питань розвідки, передає The Hill.

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"Російська пропаганда, на жаль, проникла в Сполучені Штати, і вона інфікувала значну частину моєї партії", – сказав Маккол.

За його словами, пропагандистські меседжі розносять зокрема консервативні західні медіа.

"О, це абсолютна правда. Ми бачимо, що з Росії безпосередньо надходять спроби замаскувати антиукраїнські та проросійські повідомлення, деякі з яких ми навіть чули, як вони виголошуються в залі засідань Палати представників", – висловився своєю чергою Тернер.

За його словами, російська пропаганда все більше ускладнює надання допомоги Україні та перешкоджає створенню "чіткої картини боротьби між демократією й авторитаризмом".

"Сьогодні є члени Конгресу, які все ще помилково стверджують, що цей конфлікт між Росією та Україною відбувається через НАТО, хоча це, звичайно, не так. Путін дуже чітко дав зрозуміти — як публічно, так і своєму власному населенню, — що він вважає, що це конфлікт набагато ширших претензій Росії на Східну Європу, зокрема на всю територію України як російську", – зазначив конгресмен.

З вересня 2023 року Конгрес США не може дійти згоди про бюджет на 2024 рік. Зокрема, немає консенсусу щодо фінансової підтримки України. 22 лютого 2024 року президент Зеленський заявив, що американський Конгрес має схвалити подальшу допомогу Україні, інакше "дедалі більше наших героїчних хлопців буде у лікарнях".

21 березня демократи у Конгресі США почали підтримувати ініціативу республіканців щодо надання Україні допомоги у кредит.

3 квітня радник Білого дому Кірбі заявив, що адміністрація США продовжить активно шукати способи забезпечення українців негайною підтримкою, як і минулого місяця, у зв'язку із затягуванням у Палаті представників рішення щодо подальшої допомоги.

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