Байден і Салліван "купилися", що Росія може завдати ядерного удару по США через Україну — конгресмен

Маккол заявив, що у Білому домі побоюються ядерного удару з боку Росії, якщо Україні дати "надто багато" зброї

Джейк Салліван (Фото: EPA/Ron Sachs)

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван "купився" на ідею, що Росія завдасть ядерного удару по США, якщо Україні дати "надто багато" зброї. Подібної думки дотримується і голова Білого дому Джо Байден. Про це повідомив голова іноземного комітету Палати представників Майкл Маккол в інтерв'ю Puck News.

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За його словами, Салліван дуже обережний і є "несміливим", побоюючись застосування ядерної зброї.

"Купився на ідею, що якщо ми дамо надто багато, то Росія застосує проти нас тактичну ядерну зброю. Більшість розвідданих, які я бачив, свідчать про те, що вони цього не зроблять. Тому що це змінило б правила гри для всіх", – заявив Маккол.

Він зазначив, що обережний у цьому питанні і Байден, який є "своєрідним однодумцем" Саллівана.

Законодавець заявив, що на початку великої війни державний секретар Ентоні Блінкен виступав за передання Україні польських винищувачів МіГ-29, а тому допомогу Україні гальмує не він, а саме Салліван.

"Це дуже боязка реакція. Мені подобається доктрина Коліна Пауелла. Ти або у справі, або ні. Не зупиняйся на півдорозі. Знаєте, ми даємо Путіну саме те, що він хоче. Це патова ситуація. Війна на виснаження. І він має більше людей, щоб кинути їх на фронт", – резюмував конгресмен.

З вересня 2023 року Конгрес США не може дійти згоди про бюджет на 2024 рік. Зокрема, немає консенсусу щодо фінансової підтримки України. 22 лютого 2024 року президент Зеленський заявив, що американський Конгрес має схвалити подальшу допомогу Україні, інакше "дедалі більше наших героїчних хлопців буде у лікарнях".

21 березня демократи у Конгресі США почали підтримувати ініціативу республіканців щодо надання Україні допомоги у кредит.

3 квітня радник Білого дому Кірбі заявив, що адміністрація США продовжить активно шукати способи забезпечення українців негайною підтримкою, як і минулого місяця, у зв'язку із затягуванням у Палаті представників рішення щодо подальшої допомоги.

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