Байден и Салливан "купились", что Россия может нанести ядерный удар по США — конгрессмен

Маккол заявил, что в Белом доме опасаются ядерного удара со стороны России, если Украине дать "слишком много" оружия

Джейк Салливан (Фото: EPA/Ron Sachs)

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан "купился" на идею, что Россия нанесет ядерный удар по США, если Украине дать "слишком много" оружия. Подобного мнения придерживается и глава Белого дома Джо Байден. Об этом сообщил глава иностранного комитета Палаты представителей Майкл Маккол в интервью Puck News.

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По его словам, Салливан слишком осторожен и является "робким", опасаясь применения ядерного оружия.

"Купился на идею, что если мы дадим слишком много, то Россия применит против нас тактическое ядерное оружие. Большинство разведданных, которые я видел, свидетельствуют о том, что они этого не сделают. Потому что это изменило бы правила игры для всех", — заявил Маккол.

Он отметил, что осторожен в этом вопросе и Байден, который "своего рода единомышленник" Салливана.

Законодатель заявил, что в начале большой войны государственный секретарь Энтони Блинкен выступал за передачу Украине польских истребителей МиГ-29, а поэтому помощь Украине тормозит не он, а именно Салливан.

"Это очень робкая реакция. Мне нравится доктрина Колина Пауэлла. Ты либо в деле, либо нет. Не останавливайся на полпути. Знаете, мы даем Путину именно то, что он хочет. Это патовая ситуация. Война на истощение. И у него есть больше людей, чтобы бросить их на фронт", — резюмировал конгрессмен.

С сентября 2023 года Конгресс США не может прийти к согласию о бюджете на 2024 год. В частности, нет консенсуса и по вопросу финансовой поддержки Украины. 22 февраля 2024 года президент Зеленский заявил, что американский Конгресс должен одобрить дальнейшую помощь Украине, иначе "все больше наших героических ребят будет в больницах".

21 марта демократы в Конгрессе США начали поддерживать инициативу республиканцев о предоставлении Украине помощи в кредит.

3 апреля советник Белого дома Кирби заявил, что администрация США продолжит активно искать способы обеспечения украинцев немедленной поддержкой, как и в прошлом месяце, в связи с затягиванием в Палате представителей решения о дальнейшей помощи.

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