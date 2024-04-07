В Палате представителей говорят, что роспропаганда "инфицировала" часть республиканцев

Об этом заявили главы иностранного и разведывательного комитетов Палаты представителей Майкл Маккол и Майк Тернер

Майкл Маккол (Фото: ЕРА / Michael Reynolds)

Российская пропаганда "заразила" часть Республиканской партии, заявил глава иностранного комитета Палаты представителей Майкл Маккол. С ним согласился республиканец Майк Тернер – глава комитета по разведке, передает The Hill.

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"Российская пропаганда, к сожалению, проникла в Соединенные Штаты, и она инфицировала значительную часть моей партии", – сказал Маккол.

По его словам, пропагандистские месседжи разносят в том числе консервативные западные медиа.

"О, это абсолютная правда. Мы видим, что из России непосредственно поступают попытки замаскировать антиукраинские и пророссийские сообщения, некоторые из которых мы даже слышали, как они выкрикиваются в зале заседаний Палаты представителей", – высказался Тернер.

По его словам, российская пропаганда все больше усложняет оказание помощи Украине и препятствует созданию "четкой картины борьбы между демократией и авторитаризмом".

"Сегодня есть члены Конгресса, которые все еще ошибочно утверждают, что этот конфликт между Россией и Украиной происходит из-за НАТО, хотя это, конечно, не так. Путин очень четко дал понять — как публично, так и своему собственному населению, — что он считает, что это конфликт гораздо более широких претензий России на Восточную Европу, в том числе на всю территорию Украины как российскую", – отметил конгрессмен.

С сентября 2023 года Конгресс США не может прийти к соглашению о бюджете на 2024 год. В частности, нет консенсуса по поводу финансовой поддержки Украины. 22 февраля 2024 года президент Зеленский заявил, что американский Конгресс должен одобрить дальнейшую помощь Украине, иначе "все больше наших героических ребят будет в больницах".

21 марта демократы в Конгрессе США начали поддерживать инициативу республиканцев по предоставлению Украине помощи в кредит.

3 апреля советник Белого дома Кирби заявил, что администрация США продолжит активно искать способы обеспечения украинцев немедленной поддержкой, как и в прошлом месяце, в связи с затягиванием в Палате представителей решения о дальнейшей помощи.

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