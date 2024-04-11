ГУР: Кремль увеличил финансирование внутренней пропаганды до $500 млн в год

Кремль (Фото: ЭРА)

Кремль увеличил финансирование внутренней пропаганды по отношению к российско-украинской войне до $500 млн в год. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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По данным разведчиков, в 2023 году Россия потратила эти средства на создание пропаганды "некоммерческими организациями". Речь идет о формально не связанных с государством структурах, которые позиционируют себя как автономные.

На самом же деле они работают на Кремль, и по его заказу производят "патриотический контент" в виде блогов, новостей, фильмов, сериалов, видеоигр и т.д., добавили в ГУР.

"Увеличение расходов на скрытую пропаганду для внутренней аудитории может свидетельствовать как о снижении уровня доверия к официальным традиционным медиа государства-агрессора, так и о попытке путинской диктатуры взять под контроль интернет-среду в России", – говорится в сообщении украинской разведки.

31 марта 2024 года СБУ вместе с контрразведкой Чехии заявила о разоблачении в Евросоюзе сети, которая платила местным депутатам за освещение российской пропаганды.

7 апреля главы комитетов в Палате представителей Конгресса США заявили, что российская пропаганда заполонила конгресс.

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