СБУ оголосила підозру пропагандисту Кисельову за чотирма статтями

Це вже друга підозра росіянину з початку повномасштабного вторгнення

Дмитро Кисельов (Фото: пропагандистський ресурс)

Служба безпеки України задокументувала нові злочини російського пропагандиста Дмитра Кисельова і заочно повідомила йому про нову підозру за чотирма статтями. Зокрема, його підозрюють у пропаганді війни та посяганні на територіальну цілісність України. Про це повідомляє СБУ.

За матеріалами справи, Кисельов, який працює ведучим програми "Вісті тижня" на центральному російському телеканалі "Росія 1", виправдовує та популяризує збройну агресію Росії проти України, закликає до захоплення України та повалення її конституційного ладу, виправдовує воєнні злочини росіян тощо.

Окрім того, Кисельов регулярно поширює фейки про внутрішню політику України та її міжнародні відносини.

Зазначається, що це не перша підозра Кисельову. У березні 2022 року слідчі СБУ заочно повідомили йому про підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Зараз за додатковою доказовою базою та висновками експертиз СБУ заочно повідомила Дмитру Кисельову про нову підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

– дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені з використанням засобів масової інформації (ч. 3 ст. 109);

– посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110);

– пропаганда війни (ст. 436);

– виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників (ч. 3 ст. 436-2).

Як повідомили в СБУ, оскільки підозрюваний переховується на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.