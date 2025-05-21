СБУ объявила о подозрении пропагандисту Киселеву по четырем статьям
Служба безопасности Украины задокументировала новые преступления российского пропагандиста Дмитрия Киселева и заочно сообщила ему новое подозрение по четырем статьям. В частности, его подозревают в пропаганде войны и посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом сообщает СБУ.
По материалам дела, Киселев, работающий ведущим программы "Вести недели" на центральном российском телеканале "Россия 1", оправдывает и популяризирует вооруженную агрессию России против Украины, призывает к захвату Украины и свержению ее конституционного строя, оправдывает военные преступления россиян и т.д.
Кроме того, Киселев регулярно распространяет фейки о внутренней политике Украины и ее международных отношениях.
Это не первое подозрение Киселеву. В марте 2022 года следователи СБУ заочно сообщили ему о подозрении за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Сейчас по дополнительной доказательной базе и выводам экспертиз СБУ заочно сообщила Дмитрию Киселеву о новом подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:
– действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные с использованием средств массовой информации (ч. 3 ст. 109);
– посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые привели к гибели людей или другим тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 110);
– пропаганда войны (ст. 436);
– оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников (ч. 3 ст. 436-2).
Как сообщили в СБУ, поскольку подозреваемый скрывается на территории России, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против Украины.
- 11 апреля 2024 года Главное управление разведки сообщило, что Кремль увеличил финансирование внутренней пропаганды по отношению к российско-украинской войне до $500 млн в год. Речь идет о финансировании структур, формально не связанных с государством, но производящих нужный кремлевскому режиму контент в виде блогов, новостей, фильмов, сериалов, видеоигр и т.д.