СБУ объявила о подозрении пропагандисту Киселеву по четырем статьям

Это уже второе подозрение россиянину с начала полномасштабного вторжения

Дмитрий Киселев (Фото: пропагандистский ресурс)

Служба безопасности Украины задокументировала новые преступления российского пропагандиста Дмитрия Киселева и заочно сообщила ему новое подозрение по четырем статьям. В частности, его подозревают в пропаганде войны и посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом сообщает СБУ.

По материалам дела, Киселев, работающий ведущим программы "Вести недели" на центральном российском телеканале "Россия 1", оправдывает и популяризирует вооруженную агрессию России против Украины, призывает к захвату Украины и свержению ее конституционного строя, оправдывает военные преступления россиян и т.д.

Кроме того, Киселев регулярно распространяет фейки о внутренней политике Украины и ее международных отношениях.

Это не первое подозрение Киселеву. В марте 2022 года следователи СБУ заочно сообщили ему о подозрении за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Сейчас по дополнительной доказательной базе и выводам экспертиз СБУ заочно сообщила Дмитрию Киселеву о новом подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

– действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные с использованием средств массовой информации (ч. 3 ст. 109);

– посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые привели к гибели людей или другим тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 110);

– пропаганда войны (ст. 436);

– оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников (ч. 3 ст. 436-2).

Как сообщили в СБУ, поскольку подозреваемый скрывается на территории России, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против Украины.