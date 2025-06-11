В Эстонии приговорили к шести годам тюрьмы российскую пропагандистку

Женщина жила в Таллинне и работала на российское государственное агентство РИА "Россия Сегодня"

Светлана Бурцева (Фото: Priit Mürk/ERR)

Эстонский суд признал виновной жительницу Таллинна Светлану Бурцеву в государственной измене и нарушении международных санкций и назначил ей наказание в виде шести лет лишения свободы. Об этом сообщает ERR.

Суд установил, что Светлана Бурцева в течение нескольких лет сотрудничала с российским государственным агентством РИА "Россия Сегодня", главой которого является подсанкционный пропагандист Дмитрий Киселев.

Бурцева писала статьи и предоставляла фотоматериалы для изданий Baltnews и РИА, тем самым "обеспечивая субъекту санкций доступ к экономическим ресурсам", что запрещено регламентом Совета ЕС от 17 марта 2014 года.

Также установлено, что Бурцева поддерживала контакты с офицером запаса Федеральной службы безопасности России Романом Ромачевым, возглавляющим частную разведывательную компанию R-Techno.

В рамках этого сотрудничества была написана и издана книга "Гибридная война за мир", которую суд признал пропагандистской и направленной на подрыв доверия к эстонской власти и дестабилизацию общества, что является государственной изменой.

За совершение двух преступлений Бурцевой было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы. Срок наказания считается с момента задержания – 28 февраля 2024 года.

Приговор не вступил в силу, так как у осужденной есть 30 дней на апелляционное обжалование.

Ранее Бурцева работала журналисткой интернет-издания Sputnik Eesti, которое прекратило свою деятельность в Эстонии в 2019 году из-за санкций. С 2023 года она является членом партии Koos, один из лидеров которой Айво Петерсон находится под судом по обвинению в государственной измене.