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В этом году Хиросимская декларация началась с выражения поддержки Украине

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2022, 17:09
В этом году Хиросимская декларация началась с выражения поддержки Украине - Фото
Мемориальная церемония памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы, 2020 (Фото - EPA)

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи на ежегодной мемориальной церемонии, посвященной памяти жертв атомной бомбардировки 1945 года, зачитал Хиросимскую декларацию мира, которую начал с выражения поддержки Украины перед лицом вторжения РФ. Об этом сообщает Kyodo

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Мэр Хиросимы заявил, что вторжением в Украину российский диктатор Владимир Путин крадет жизни мирных граждан.   

Мацуи высказал глубокую озабоченность тем, что гонка вооружений под лозунгом ядерного сдерживания снова набирает обороты во всем мире. По его словам, это является "предательством решимости человечества построить мир, свободный от ядерного оружия".

"Человечество должно немедленно лишить смысла все ядерные кнопки", – заявил он.

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи (Фото – EPA)

Мэр Хиросимы потребовал, чтобы Япония выступила как посредник на проходящей сейчас в Нью-Йорке конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Он считает, что Япония должна принять участие в следующей встрече участников ДНЯО и незамедлительно присоединиться к нему.

  • Для лидеров стран, владеющих ядерным оружием, совершенно недопустимо даже намекать на возможность его применения, заявил сегодня в Хиросиме генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
Сергей Бережной
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япония ядерное оружие хиросима Кадзуми Мацуи
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