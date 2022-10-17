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В Европарламенте предложили, чтобы Украина арендовала оружие у стран Запада – Welt

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2022, 12:59
В Европарламенте предложили, чтобы Украина арендовала оружие у стран Запада – Welt - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Европарламент предлагает вариант аренды Украиной современного оружия у Запада. Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам в Европарламенте Дэвид Макаллистер в интервью Welt.

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Макаллистер сообщил Welt, что Европарламент предлагает для дальнейшей поддержки временную аренду Украиной современного оружия у Запада, а ЕС может предоставить средства для арендной платы.

Макаллистер призвал страны-члены ЕС увеличить двустороннюю военную помощь.

"Все государства-члены должны предоставить свою справедливую долю военной помощи. Дальнейшее колебание продлит войну и будет стоить жизни ни в чем не повинным гражданам Украины", – сказал он.

Как отметили в Welt, скорее всего, речь идет о Франции и Италии, чьи поставки оружия в Украину в Брюсселе считают "совершенно недостаточными".

  • Глава МИД Германии заявила, что системы ПВО для Украины сейчас важнее танков.

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Наталія Медведєва
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война евросоюз аренда военная помощь
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