В Европарламенте предложили, чтобы Украина арендовала оружие у стран Запада – Welt
Европарламент предлагает вариант аренды Украиной современного оружия у Запада. Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам в Европарламенте Дэвид Макаллистер в интервью Welt.
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Макаллистер сообщил Welt, что Европарламент предлагает для дальнейшей поддержки временную аренду Украиной современного оружия у Запада, а ЕС может предоставить средства для арендной платы.
Макаллистер призвал страны-члены ЕС увеличить двустороннюю военную помощь.
"Все государства-члены должны предоставить свою справедливую долю военной помощи. Дальнейшее колебание продлит войну и будет стоить жизни ни в чем не повинным гражданам Украины", – сказал он.
Как отметили в Welt, скорее всего, речь идет о Франции и Италии, чьи поставки оружия в Украину в Брюсселе считают "совершенно недостаточными".
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