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В Европе все больше понимают, что без Украины они не будут в безопасности – Резников

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2022, 06:35
В Европе все больше понимают, что без Украины они не будут в безопасности – Резников - Фото
Алексей Резников (Фото: MReintegration/Facebook)

Впереди еще много испытаний, но в победу Украины теперь верят не только украинцы, говорится в обращении министра обороны Алексея Резникова.

"Где все те, кто обещал за 2 часа захватить Киев? Где они? Я их не вижу. Я только слышу, как они оправдываются. А я вижу героическую армию, победоносную гвардию, бесстрашных пограничников, самоотверженных спасателей, надежных полицейских, неутомимых ангелов-медиков Всех, кто исполняет свой долг Я вижу тысячи и тысячи Граждан, взявших в руки оружие, встали в ряды территориальной обороны и сражаются.
За будущее своих детей и внуков. За тех, кого любят. За память своих предков. За свое Государство", – написал Резников.

И с каждым часом все больше людей отдает себе отчет, что нигде в Европе нет такой армии, пишет он.

"Посмотрите вокруг. Многие наконец-то преодолели страх и решились бросить вызов Кремлю. [...] Поэтому уже сейчас поступает помощь, которая еще три дня назад была невозможной. Темнота отступит. Рассвет близко. Держим строй", – написал министр.

Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Катерина Амеліна
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Алексей Резников война с россией вторжение в украину
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