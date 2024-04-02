В Гааге заработал реестр ущерба для украинцев. Уже есть первые иски

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

В Гааге заработал реестр, что позволит украинцам подавать иски для возмещения ущерба, нанесенного войной. Первые 18 заявок уже поступили в реестр. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба во время визита в Нидерланды.

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Украинцы смогут требовать компенсации за повреждение или разрушение их жилья. Сфера применения реестра в будущем будет расширяться, сообщил Кулеба.

Всего через час, по его словам, украинцы начали посылать первые иски.

"Кстати, всего через час после запуска, сегодня реестр уже получил заявки на компенсации от 18 украинцев", – говорится в сообщении.

В издании The Guardian рассказали, что официальное открытие реестра состоялось во время конференции в Гааге, в которой приняли участие чиновники из Украины, Нидерландов и европейских институций.

На начальном этапе основное внимание будет уделяться заявлениям о повреждении или уничтожении жилищного имущества в результате полномасштабного российского вторжения в Украину.

Чиновники прогнозируют, что в эту категорию украинцы пришлют от 300 000 до 600 000 заявлений. В общей сложности они ожидают, что в реестр поступит до 10 млн запросов.

"Чрезвычайно важно, что мы встретились здесь сегодня не только для того, чтобы обсудить, как мы будем привлекать Россию к ответственности, но и для того, чтобы запустить очень конкретную процедуру, которой может воспользоваться каждый пострадавший украинец", – подчеркнул Кулеба.

В Минцифры анонсировали запуск международного реестра убытков в Дии, где первый этап – это сообщение о повреждении или разрушении недвижимости. Для подачи заявок нужно быть собственником имущества, а также иметь акт об обследовании от местных властей.

Впоследствии возможность подать иск получат и другие собственники поврежденного имущества, в том числе и те, чья недвижимость расположена на временно оккупированных территориях.

В дальнейшем услугу планируют расширить и добавить возможность сообщать украинцам о вреде жизни, здоровью, случаях пыток и сексуального насилия, поделились в министерстве.

Реестр ущерба, нанесенного агрессией России против Украины, был создан в мае 2023 года на первом за 17 лет саммите Совета Европы. В реестр убытков присоединились 37 членов Совета Европы, а также Канада, США, Япония и ЕС.

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