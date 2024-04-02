У Гаазі запрацював реєстр збитків для українців. Вже є перші позови

Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

У Гаазі запрацював реєстр, що дозволить українцям подавати позови для відшкодування збитків, завданих війною. Перші 18 заявок вже надійшли до реєстру. Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба під час візиту до Нідерландів.

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Українці матимуть змогу вимагати компенсації за пошкодження або руйнування їхнього житла. Сфера застосування реєстру в майбутньому буде розширюватись, повідомив Кулеба.

Всього через годину, за його словами, українці почали надсилати перші позови.

"До речі, всього за годину після запуску, сьогодні реєстр вже отримав заявки на компенсації від 18 українців", – йдеться в повідомленні.

У виданні The Guardian розповіли, що офіційне відкриття реєстру відбулось під час конференції у Гаазі, в якій взяли участь високопосадовці з України, Нідерландів та європейських інституцій.

На початковому етапі основна увага приділятиметься заявам щодо пошкодження або знищення житлового майна внаслідок повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Чиновники прогнозують, що до цієї категорії українці надішлють від 300 000 до 600 000 заяв. Загалом вони очікують, що до реєстру надійде до 10 млн запитів.

"Надзвичайно важливо, що ми зустрілися тут сьогодні не лише для того, щоб обговорити, як ми будемо притягати Росію до відповідальності, але й для того, щоб запустити дуже конкретну процедуру, якою може скористатися кожен українець, який постраждав", – наголосив Кулеба.

У Мінцифрі анонсували запуск міжнародного реєстру збитків у Дії, де перший етап – це повідомлення про пошкодження чи руйнування нерухомості. Для подання заявок треба бути власником майна, а також мати акт про обстеження від місцевої влади.

Згодом можливість подати позов матимуть й інші власники пошкодженого майна, зокрема й ті, чия нерухомість розташована на тимчасово окупованих територіях.

Надалі послугу планують розширити та додати можливість повідомляти українцям про шкоду життю, здоров'ю, випадки тортур та сексуального насильства, поділились у міністерстві.

Реєстр збитків, завданих агресією Росії проти України, створили у травні 2023 року на першому за 17 років саміті Ради Європи. До реєстру збитків приєдналися 37 членів Ради Європи, а також Канада, США, Японія та ЄС.

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