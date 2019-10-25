В Германии отклонили предложения оппозиции снять санкции с России

Кремль (фото - ЕРА)

В бундестаге 24 октября отклонили предложения Левой партии и партии Альтернатива для Германии (АдГ) об отмене санкций против страны-агрессора России. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Проект "левых" назывался "Ослабление напряженности с Россией - нет продлению санкций против России", против него проголосовали все партии, кроме воздержавшихся представителей АдГ.

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Документ АдГ под названием "За новую политику в отношении России - сотрудничество вместо конфронтации" также был отклонен. Обе инициативы сопровождались негативной рекомендацией комитета по иностранным делам бундестага.

"В своем документе Левая партия призвала германское правительство провести работу с ЕС для снятия экономических санкций против РФ, поскольку они не являются ни эффективными, ни экономически значимыми и скорее вызывают проблемы, чем решают их", - отмечается в сообщении.

Что касается ситуации на Донбассе, то Левая партия "потребовала от Берлина "решительно требовать выполнения обязательств" всех сторон.

Депутаты от АдГ в своем документе требовали также расширения экономического сотрудничества, укрепления взаимодействия городов и дальнейшего развития германо-российского молодежного обмена, что также должно было бы помочь постепенному ослаблению существующего визового режима.

Другим требованием было возобновление российского участия в различных международных форматах диалога, из которых Россия была исключена после аннексии Крыма и начала гибридной войны на Донбассе.