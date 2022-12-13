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В Германии оценили численность сторонников раскрытого заговора в 23 000 человек

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2022, 20:02
В Германии оценили численность сторонников раскрытого заговора в 23 000 человек - Фото
Полиция изымает тайник заговорщиков (Фото - скриншот из видео)

Министерство внутренних дел Германии опубликовало оценку численности политических групп, участников которых обвиняют в планировании государственного переворота. По данным министерства, все вместе эти группы насчитывают около 23 000 человек, однако только небольшая их часть может считаться экстремистами. 

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Министерство подчеркивает, что спецслужбы не видят необходимости говорить о каком-то едином движении. 

Между "Гражданами Рейха" ("Reichsbürger") и "Самоуправлением" ("Selbstverwalter"), а также внутри самих этих групп, существуют идейные и другие противоречия, их члены часто руководствуются конкурирующими и противоречащими друг другу теориями заговора. В итоге к правому экстремизму можно отнести лишь небольшую часть их сторонников.

Считается, что в эти два движения вовлечены примерно 23 000 человек, однако исследование показало, что лишь 1250 человек принадлежат к правоэкстремистским фракциям, к применению насилия как способу достижения цели склонны примерно 2100 человек, а 500 человек имеют легально приобретенное оружие. 

Поскольку "Граждане Рейха" отрицают существование  нынешнего Германского государства и его правовой системы, федеральное МВД "очень серьезно воспринимает угрозу, которую представляют эти люди".

Как сообщалось на заседаниях профильных комитетов бундестага, следователи обнаружили сотни "обязательств о неразглашении", подписанных членами группировки "Граждане Рейха". Группировка планировала, как утверждает контрразведка, создать 286 вооруженных групп, которые должны были "отвечать за внутреннюю безопасность" по всей стране и проводить "зачистки", не останавливаясь даже перед  убийством.

  • С утра 7 декабря немецкие спецслужбы провели обыски более 130 домов и квартир по всей Германии и арестовали 25 лиц, которых подозревают в подготовке государственного переворота. В заговоре участвовали представители древнего дворянского рода, бывший член парламента, а также экс-командир спецназа бундесвера. 

Читайте также: 130 обысков. Как "граждане Рейха" планировали переворот в Германии и при чем здесь Россия

Сергій Бережний
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