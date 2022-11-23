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В Германии резко ответили на слова Джонсона, что Берлин желал Украине быстрого поражения

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2022, 21:35
В Германии резко ответили на слова Джонсона, что Берлин желал Украине быстрого поражения - Фото
Олаф Шольц (фото: EPA)

Берлин отверг заявление бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что Германия предпочла бы длительному конфликту с Россией быстрое поражение Украины. Об этом сообщает Guardian.

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Как отмечается, Германия гневно отвергла заявление Джонсона о том, что в преддверии полномасштабного вторжения России в Украину Берлин говорил, что для Украины лучше сдаться, чем втягиваться в затяжную войну.

Пресс-секретарь канцлера ФРГ Олафа Шольца отверг эти утверждения, резко высказавшись в адрес Джонсона.

"Мы знаем, что очень занимательный (very entertaining – англ.) бывший премьер-министр всегда имеет уникальные отношения с правдой; этот случай не исключение", – сказал чиновник.

С ним согласился посол Германии в Великобритании Мигель Бергер.

В Guardian напомнили, что Джонсон подчеркнул в своем интервью, что позже страны ЕС сплотились вокруг Украины и оказывают ей неизменную поддержку, но сказал, что до вторжения в феврале в ЕС были разные мнения на этот счет.

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Наталія Медведєва
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война Борис Джонсон олаф шольц
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