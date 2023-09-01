В Германии судят экс-охранника концлагеря. Обвиняют в причастности к убийству 3300 человек

В Германии прокуратура предъявила 98-летнему мужчине обвинения в причастности к убийству около 3300 человек во время Второй мировой войны. По данным следствия, он был охранником концлагеря Заксенхаузен, сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

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Отмечается, что мужчина, имя которого не разглашается, был еще подростком, когда с июля 1943-го по февраль 1945-го служил охранником в концлагере.

Как охранник СС, он поддерживал "жестокие и зверские убийства тысяч заключенных", утверждает обвинение.

Однако сейчас палата по делам несовершеннолетних регионального суда Ганау решает, выносить ли обвинительный приговор, поскольку мужчина был подростком во время вероятных преступлений.

Нацистские эсэсовцы заключили в Заксенхаузене более 200 000 человек, среди которых были политические заключенные, евреи, пленные советские солдаты, ромы.

Десятки тысяч заключенных скончались от голода, принудительного труда, медицинских экспериментов и убийств со стороны СС. Лагерь был построен к северу от Берлина в 1936 году.

В прошлом году 101-летний еще один бывший телохранитель концлагеря Йозеф Шюц был признан виновным в содействии массовым убийствам в Заксенхаузене.

Он был приговорен к пяти годам заключения, но умер в апреле 2023 года, все еще находясь на свободе в ожидании результатов апелляции.

Германия активизировала поиск нацистских преступников после громкого дела Ивана (Джона) Демьянюка, которого экстрадировали в Германию из США, а в 2011 году приговорили к пяти годам тюрьмы как бывшего охранника концлагерей Собибор и Флоссенбюрг и соучастника массового убийства.

Через четыре года после суда над Демьянюком к четырем годам тюрьмы был приговорен "бухгалтер Аушвиц" Оскар Гренинг. Он тоже благодаря апелляции так и не отправился за решетку до самой смерти в 2018 году.

В декабре к двум годам тюрьмы с отсрочкой приговорили первую за десятки лет женщину, обвиненную в соучастии в нацистских преступлениях, – 97-летнюю Ирмгард Фурхнер, служившую секретарем коменданта концлагеря Штуттгоф под Данцигом (ныне польский Гданьск).

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