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У Німеччині судять ексохоронця концтабору. Обвинувачують у причетності до вбивства 3300 людей

Этот материал также доступен на русском
01.09.2023, 23:07
У Німеччині судять ексохоронця концтабору. Обвинувачують у причетності до вбивства 3300 людей - Фото
Концтабор Заксенгаузен (Фото з відкритих джерел)

У Німеччині прокуратура висунула 98-річному чоловікові звинувачення у причетності до вбивства близько 3300 людей під час Другої світової війни. За даними слідства, він був охоронцем концтабору Заксенгаузен, повідомляє німецьке видання Deutsche Welle.

Зазначається, що чоловік, ім'я якого не розголошують, був ще підлітком, коли з липня 1943-го до лютого 1945-го служив охоронцем у концтаборі.

Як охоронець СС він підтримував "жорстокі та звірячі вбивства тисяч ув'язнених", стверджує обвинувачення.

Проте зараз палата у справах неповнолітніх регіонального суду Ганау вирішує, чи ухвалювати обвинувальний вирок, оскільки чоловік був підлітком під час імовірних злочинів.

Нацистські есесівці ув'язнили в Заксенгаузені понад 200 000 людей, серед яких були політичні в'язні, євреї, полонені радянські солдати, роми.

Десятки тисяч в'язнів померли від голоду, примусової праці, медичних експериментів та вбивств із боку СС. Табір був побудований на північ від Берліна у 1936 році.

Минулого року 101-річний ще один колишній охоронець концтабору Йозеф Шюц був визнаний винним у сприянні масовим вбивствам у Заксенгаузені.

Він був засуджений до п'яти років ув'язнення, але помер у квітні 2023 року, все ще перебуваючи на волі в очікуванні результатів апеляції.

  • Німеччина активізувала пошук нацистських злочинців після гучної справи Івана (Джона) Дем'янюка, якого екстрадували в Німеччину зі США, а в 2011 році засудили до п'яти років в'язниці як колишнього охоронця концтаборів Собібор і Флоссенбюрг і співучасника масового вбивства ув'язнених.
  • Через чотири роки після суду над Дем'янюком до чотирьох років в'язниці було засуджено "бухгалтера Аушвіца" Оскара Гренінга. Він теж завдяки апеляції так і не відправився за ґрати до самої смерті 2018 року.
  • У грудні до двох років в'язниці з відтермінуванням засудили першу за десятки років жінку, обвинувачену в співучасті в нацистських злочинах, – 97-річну Ірмгард Фурхнер, яка служила секретаркою коменданта концтабору Штуттгоф під Данцигом (нині польський Гданськ).

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Мілана Головань
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Німеччинаконцтабіробвинуваченнянацисти
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