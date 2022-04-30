В Германии требуют лишить Шредера госфинансирования за дружбу с Путиным

Бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера следует лишить государственного финансирования его офиса за то, что он не собирается разрывать деловые связи с Россией. Об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в интервью немецким медиа, сообщает Deutsche Welle.

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"Мне все труднее объяснить себе, почему содержание его офиса должны оплачивать налогоплательщики", – сказал Линднер. Он считает, что бывшие высокопоставленные чиновники, которые напрямую выступают как союзники преступных режимов, не могут и дальше рассчитывать на поддержку государства.

Бывшим канцлерам и президентам Германии выделяется в пожизненное пользование персональное бюро с несколькими сотрудниками, служебным автомобилем и водителем за счет госбюджета.

Согласно опубликованным ранее официальным данным, офис Шредера в 2021 году получил из бюджета Германии 407 000 евро только на зарплаты сотрудников.

В марте 2022 года сотрудники офиса Шредера подали заявления об увольнении в знак протеста против его отказа осудить вторжение России в Украину и выйти из российского газового лобби, напоминает PAP.

Шредер с 2017 года является членом и председателем совета директоров Роснефти.

24 апреля 2002 года Шредер заявил, что не считает правильным дистанцироваться от российского диктатора Владимира Путина.

25 апреля сопредседатель Социал-демократической партии Германии Заския Эскен призвала Шредера выйти из партии.

Сергей Бережной

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