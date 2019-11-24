В Госдепе США сказали, от чего зависит улучшение отношений с РФ

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В Вашингтоне считают, что улучшение отношений между Белым домом и Кремлем зависит от приверженности Москвы минским соглашениям по урегулированию военного конфликта на востоке Украины, а также от отказа России от попыток подорвать "демократические процессы" США. Об этом заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, сообщает Deutsche Welle.

Политики встретились 23 ноября в японской Нагое в рамках встречи министров иностранных дел стран "большой двадцатки".

Салливан и Лавров также обсудили "широкий круг региональных и двусторонних вопросов", включая такие проблемы международной безопасности, как обстановка в Северной Корее и Сирия, а также сотрудничество в борьбе с терроризмом и стратегической безопасности.