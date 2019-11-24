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В Госдепе США сказали, от чего зависит улучшение отношений с РФ

В Госдепе США сказали, от чего зависит улучшение отношений с РФ - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
24.11.2019, 11:11

Замгоссекретаря США и глава МИД РФ пообщались в кулуарах саммита "большой двадцатки" в Нагое

В Вашингтоне считают, что улучшение отношений между Белым домом и Кремлем зависит от приверженности Москвы минским соглашениям по урегулированию военного конфликта на востоке Украины, а также от отказа России от попыток подорвать "демократические процессы" США. Об этом заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, сообщает Deutsche Welle.

Политики встретились 23 ноября в японской Нагое в рамках встречи министров иностранных дел стран "большой двадцатки".

Салливан и Лавров также обсудили "широкий круг региональных и двусторонних вопросов", включая такие проблемы международной безопасности, как обстановка в Северной Корее и Сирия, а также сотрудничество в борьбе с терроризмом и стратегической безопасности.

  • 31 октября исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Рикер заявил, что Соединенные штаты Америки продолжают поддерживать Украину в противодействии агрессии России, которая не выполняет свои обязательства о прекращении огня на Донбассе в рамках минских соглашений.
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Cергей Лавров Джон Салливан Украина война минск
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