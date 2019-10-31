В Госдепе обвинили Россию в невыполнении Минска

Соединенные штаты Америки продолжают поддерживать Украину в противодействии агрессии России, которая не выполняет свои обязательства о прекращении огня на Донбассе в рамках минских соглашений. Об этом заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Рикер в комментарии Радио Свобода.
По его словам, Украина - это одно из самых очевидных мест, где наиболее широко наблюдается российское враждебное влияние.
"Россия вторглась в страну, оккупировала ее и продолжает вести открытую войну в восточной части Украины. Тысячи людей погибли. Россия взяла на себя обязательства в рамках минского процесса, чтобы найти путь прогресса и не выполнила эти планы", - заявил дипломат.
Он отметил, что "расплату" за такие действия властей РФ несут российские граждане.
"Такое преступное влияние - это то, чего мы не хотим видеть", - заявил Рикер.
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