В Госдепе обвинили Россию в невыполнении Минска

Место проведения переговоров в Минске (Фото: МИД)

Соединенные штаты Америки продолжают поддерживать Украину в противодействии агрессии России, которая не выполняет свои обязательства о прекращении огня на Донбассе в рамках минских соглашений. Об этом заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Рикер в комментарии Радио Свобода.

По его словам, Украина - это одно из самых очевидных мест, где наиболее широко наблюдается российское враждебное влияние.

"Россия вторглась в страну, оккупировала ее и продолжает вести открытую войну в восточной части Украины. Тысячи людей погибли. Россия взяла на себя обязательства в рамках минского процесса, чтобы найти путь прогресса и не выполнила эти планы", - заявил дипломат.

Он отметил, что "расплату" за такие действия властей РФ несут российские граждане.

"Такое преступное влияние - это то, чего мы не хотим видеть", - заявил Рикер.

Накануне представитель Украины на форуме ОБСЕ заявил, что р оссийское военное командование отправило на оккупированный Донбасс спецназовцев и так называемые "казачьи формирования" в рамках ротации и усиления оккупационных войск.

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