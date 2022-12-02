В Гостомеле срезали граффити Бэнкси, подозреваемые задержаны, рисунок уцелел: фото
Сегодня, 2 декабря, в Гостомеле группа людей срезала с разрушенного здания граффити британского художника Бэнкси. Об этом сообщает глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
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По информации Кулебы, людей, которые срезали граффити Бэнкси со стены разбомбленного дома в Гостомеле, задержали на месте.
"Граффити не повреждено и находится у правоохранителей, пока продолжаются следственные действия", – написал глава ОВА.
Он заявил, что власти области вместе с Гостомельской общиной, представителями Министерства культуры и информационной политики ведут консультации по хранению и дальнейшей судьбе граффити.
"Отмечу, что работы Бэнкси в Киевской области находятся под охраной полиции", – написал Кулеба.
- В начале ноября Бэнкси создал семь граффити в различных местах Украины – в Киеве, Ирпене, Бородянке и Горенке.
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