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В Гостомеле срезали граффити Бэнкси, подозреваемые задержаны, рисунок уцелел: фото

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2022, 20:03
В Гостомеле срезали граффити Бэнкси, подозреваемые задержаны, рисунок уцелел: фото - Фото
Граффити Бэнкси в Гостомеле (Фото: LIGA.net)

Сегодня, 2 декабря, в Гостомеле группа людей срезала с разрушенного здания граффити британского художника Бэнкси. Об этом сообщает глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

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По информации Кулебы, людей, которые срезали граффити Бэнкси со стены разбомбленного дома в Гостомеле, задержали на месте.

"Граффити не повреждено и находится у правоохранителей, пока продолжаются следственные действия", – написал глава ОВА.

В Гостомеле срезали граффити Бэнкси, подозреваемые задержаны, рисунок уцелел: фото

Он заявил, что власти области вместе с Гостомельской общиной, представителями Министерства культуры и информационной политики ведут консультации по хранению и дальнейшей судьбе граффити.

"Отмечу, что работы Бэнкси в Киевской области находятся под охраной полиции", – написал Кулеба.

Читайте также: Бэнкси опубликовал видео о том, как делал граффити в Украине

Наталія Медведєва
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граффити бэнкси алексей кулеба гостомель
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