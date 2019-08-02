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В Госуправлении делами назвали зарплату президента Зеленского

В Госуправлении делами назвали зарплату президента Зеленского - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
02.08.2019, 20:52

Сообщается, что в июне Зеленскому начислили 28000 грн, из которых уплачены налоги и сборы на общую сумму 5460 грн

Президент Владимир Зеленский получает такую ​​же зарплату, как и пятый президент Петр Порошенко - 28000 гривень в месяц до вычета налогов. Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Hromadske.

Сообщается, что в июне Зеленскому начислили зарплату в размере должностного оклада - 28000 грн, из которых уплачены налоги и сборы на общую сумму 5460 грн.

"Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и т.п.) президенту Украины не установлено", - говорится в ответе ГУД.

Предыдущий президент Петр Порошенко получал такую ​​же зарплату - в его декларации за 2018 год указан доход от зарплаты по основному месту работы в 336 000 грн, то есть 28 000 грн в месяц.

29 июля сообщалось, что средняя номинальная заработная плата в Украине в июне составила 10 783 грн, что на 5,3% больше, чем в мае и на 18%  - в годовом измерении. Реальная зарплата в июне по сравнению с маем выросла на 5,8%, а по сравнению с июнем прошлого года - выросла на 8,1%. Наибольший рост средней заработной платы штатных работников наблюдался в Донецкой (на 27,7%), Сумской (20,2%), Днепропетровской (20%), Харьковской, Николаевской и Запорожской (на 19,9%), Волынской (19,3%), Полтавской (18,6%), Ривненской (18,2%), Винницкой (18,1%), Херсонской (17,7%) и Киевской (17,4%) областях.

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