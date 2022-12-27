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В ГУР сформировано спецподразделение из крымских татар: они воюют против россиян в Бахмуте

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2022, 20:02
В ГУР сформировано спецподразделение из крымских татар: они воюют против россиян в Бахмуте - Фото
Фото – ГУР

Крымские татары активно участвуют в борьбе с российскими оккупантами, и спецподразделение "Крым" сейчас воюет в самой горячей точке на фронте – Бахмуте. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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По данным ГУР, с первых дней полномасштабного вторжения крымские татары вместе с украинцами и представителями других национальностей защищают территориальную целостность Украины.

"Депортация с исторической Родины крымских татар советским тоталитарным режимом, оккупация Крымского полуострова тоталитарным российским режимом – это то, через что прошел крымскотатарский народ в своей истории. Сегодня крымские татары активно участвуют в войне против своего исторического врага – Российской Федерации, защищая свою страну в самых горячих точках на фронте", – сообщают в ГУР.

Из числа крымских татар сформировано отдельное спецподразделение "Крым" в рядах ГУР, которое сейчас защищает Украину в Бахмуте. До этого, как сообщает разведка, "Крым" принимал участие в успешных спецоперациях на юге и в других горячих точках.

Количественный состав подразделения "Крым" постоянно растет, и к подразделению присоединяются жители временно оккупированного полуострова и других национальностей, отмечают в разведке.

"Крымские татары были, есть и будут оставаться надежной опорой Украинского государства в Крыму, и они станут первыми в ряды, кто будет освобождать свою родную землю от российских оккупационных войск", – заявили в ГУР.

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  • После объявления Путиным мобилизации в РФ во временно оккупированном Крыму сразу же начали раздавать повестки и большинство из них вручали крымским татарам. Некоторых насильно сажали в автобусы и везли в военкоматы, сообщила постпред президента Украины в Крыму Тамила Ташева.
  • Сегодня Ташева сообщила, что из Крыма в Турцию уехали около 1000 крымских татар, чтобы избежать призыва в ряды армии оккупантов.

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Оксана Житнюк
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